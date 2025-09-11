תמונות של החשוד ברצח: פרטים חדשים על רוצח קירק

מומלצים -

פרטים חדשים אודות ניסיונות איתור ותפיסת הרוצח של הפעיל החברתי צ'ארלי קירק: ה-FBI פירסם היום (חמישי) תמונה של החשוד וטען כי מצא את הנשק שלו. בנוסף, המשרד לבטיחות ציבורית של יוטה ערך מסיבת עיתונאים, וחשף את מסלולו של הרוצח - וכן בדיווח פנימי של רשויות אכיפת החוק נטען שעל התחמושת נמצאו חרוטים ביטויים של אידיאולוגיה טרנסג'נדרית ואנטי-פשיסטית. כל הפרטים.

כאמור, פרטים חדשים על הרצח - שהתרחש מול קהל, במהלך הרצאה שמסר קירק - נחשפו היום במסיבת עיתונאים שערך משרד הבטיחות הציבורית של יוטה. כך נמסר: "הצלחנו לעקוב אחר תנועותיו של היורה. הוא נע על הגג לנקודת הירי וברח לתוך שכונת המגורים, יש לנו צילומי וידאו טובים שלו". עוד הוסיפו: "החשוד השתלב היטב במוסד האקדמי, הוא נראה בגיל של תלמיד קולג'. משפחת קירק הרוסה".

בנוסף, ה-FBI פירסם תמונה של החשוד ברצח ומסר הצהרה בנושא - בה הוכרז כי "מצאנו את מה שאנחנו מאמינים כי הוא הנשק ששימש בירי - ביער סמוך לזירת האירוע נמצא רובה בעל עוצמה גבוהה. יש לנו תמונות של החשוד". עוד הודיע ה־FBI כי מציע פרס של עד 100 אלף דולר עבור מידע שיוביל לזיהוי ולמעצר האחראים לרצח צ'רלי קירק.

זאת ועוד - חוקרים מצאו תחמושת עליה חרוטים ביטויים של אידיאולוגיה טרנסג'נדרית ואנטי-פשיסטית, שלדעת הרשויות שימשה בירי הקטלני, כך עולה מדיווח פנימי של רשויות אכיפת החוק וגורם המעורב בחקירה.

"רובה הציד בקוטר 0.30 התגלה ביער סמוך לזירת הירי אתמול באוניברסיטת יוטה ואלי, עטוף במגבת עם מחסנית שחוקה שנמצאה עדיין בתא", אמרו המקורות. "היו גם שלושה כדורים שלא נוצלו במחסנית, כולם עם כיתוב עליהם. קירק, בן 31, היה על הבמה ושוחח עם סטודנט על ירי המוני בו היו מעורבים אנשים טרנסג'נדרים כאשר הותקף, כך נראה בסרטונים של התקיפה. זהותו של הסטודנט לא פורסמה בפומבי".

כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנאום בטקס של הפנטגון: "קודם כל, אני רוצה להביע את האימה והיגון שהרבה אמריקנים הרגישו בעקבות מעשה החיסול הנתעב של צ׳ארלי קירק. צ׳ארלי היה ענק בדורו, לוחם חופש והשראה למיליונים. אעניק לצ׳ארלי את מדליית החירות הנשיאותית".