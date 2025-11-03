טראמפ: נאלצתי לדחוף את נתניהו שיסכים להפסקת האש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי הוא נאלץ לדחוף את ראש הממשלה בנימין נתניהו על מנת שיסכים להסכם לסיום המלחמה. "אני עובד איתו טוב מאוד, הייתי צריך לדחוף אותו קצת, עשיתי עבודה טובה בכך", אמר בריאיון לתוכנית "60 דקות".

טראמפ השיב למראיינת שקראה להפסקת האש ברצועה כ"שברירית" ואמר כי היא אינה: "אפשר לפעול נגד חמאס מיד אם הם לא יתנהגו כנדרש, אם אני רוצה שהם יפורקו מנשקם - זה יקרה די מהר והם יודעים זאת". נשיא ארצות הברית התחייחס פעם נוספת למשפטו של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי "הוא עומד למשפט על כל מני דברים, לא מתייחסים אליו יפה שם - אנחנו עובדים עם לעזור לו עם זה".

בהמשך, התייחס בדבריו לאפשרות של הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, על אף שהתנו זאת בהקמת מדינה פלסטינית: "יהיה לנו פיתרון, לא יודע אם שתי מדינות או אחרת, אך זה תלוי גם בגורמים אחרים ובישראל", וציין כי "הדבר העיקרי הוא שלא יכלה להיות עסקה אם לא היינו 'משמידים' את הגרעין באיראן".

בהתייחסות למדיניות פנים, תקף טראמפ את המועמד הדמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני: "הוא לא סוציאליסט, הוא הרבה יותר נורא מכך. הוא סוציאליסט", "יהיה קשה לי כנשיא לתת כסף", הוסיף. הנשיא האמריקני הכחיש כי ישלח טנקים אל העיר, כפי שטען אנדרו קואומו.