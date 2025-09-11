מומלצים -

בעקבות ההתנקשות בצ'רלי קירק, צוות האבטחה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החל להדק את האבטחה סביבו - כך דווח הערב (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורם בכיר בבית הלבן. טקס הפנטגון לציון יום השנה לפיגועי ה-11 בספטמבר הועבר למיקום מאובטח יותר, על מנת שטראמפ יוכל לשאת בו נאום.

צעדי אבטחה נוספים יינקטו כאשר טראמפ ישתתף במשחק של "היאנקיז" בערב יום חמישי (שעון ארה"ב) בניו יורק. "הנוכחים באצטדיון וסביבו יוכלו לצפות לנוכחות מוגברת של כוחות הביטחון", מסר השירות החשאי ל"וול סטריט ג'ורנל". בנוסף, צוותו של טראמפ מקיים דיונים רחבים יותר על הגברת האבטחה סביב הבית הלבן, לדברי הגורם הבכיר.

על פי יועציו של הנשיא, טראמפ ואנשיו שרויים בהלם בעקבות ההתנקשות בפעיל השמרן צ'רלי קירק, שהיה נחשב למקורב לטראמפ. פעיל הימין הפרו-ישראלי נורה באירוע בו השתתף באוניברסיטת יוטה שבארה"ב, בתיעוד קשה שהופץ נראה קירק מדבר מול קהל - אז נורה בצווארו. הוא נחשב לאחד ממובילי הדעת המוכרים ביותר בארצות הברית בשנים האחרונות. נכון לשעה זו, טרם נתפס חשוד בירי.

ה-FBI פרסם הערב תמונה של חשוד , וטען כי מצא את הנשק שממנו בוצע הירי. בדיווח פנימי נטען כי על התחמושת נמצאו חרוטים ביטויים של אידיאולוגיה טרנסג'נדרית ואנטי-פשיסטית.