אישה פלסטינית המתגוררת בעזה, שבנה משרת בחיל הים האמריקני, פונתה בחשאי מהרצועה בשבועות האחרונים לאחר התערבות ממשל טראמפ וירדן - כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון ה"וושינגטון פוסט", מפי מקורות המעורים בנושא.

אחלאם פירוואנה, בת 59, הוברחה למקום מבטחים בעלות של 10,000 דולר - שכיסו עלויות תחבורה. הבריחה נעשה בעזרת תוכנה מתוחכמת לניטור תנועותיה על רקע המשך תקיפות צה"ל ברצועה - ומעורבות ישירה של בכירים אמריקנים, שהבטיחו לסייע כדי להקל את יציאתה מהרצועה.

ה"וושינגטון פוסט" ציין כי הפסקה מתואמת של תקיפות צה"ל, על מנת להגן על כיווני התנועה שעשתה, ממחיש את הקושי ביציאה חוקית מרצועת עזה ללא השפעה או משאבים. מבצע זה מתרחש כשברקע מואשם ממשל טראמפ ב"עצימת עין מסבלם של הפלסטינים, אפילו כאשר הם אזרחי ארצות הברית", נכתב.