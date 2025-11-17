"יהודי ניו יורק צריכים לדאוג": ראש העיר היוצא בריאיון

ראש עיריית ניו יורק היוצא, אריק אדמס, התראיין הערב (שני) למירי מיכאלי במהדורה המרכזית, וסיפר על החששות שעולות כעת כשזוהראן ממדאני נבחר לראשות העיר: "היהודים צריכים להיות מודאגים, יש סדרה של צעדים שהוא הצהיר שיעשה".

אדמס, סיפר מראייתו כראש עיר, כי אין בסמכויות תפקיד זה אפשרות להשפעה על הדברים שהיו בקמפיין של ממדאני: "אנשים שואלים איך הוא ישפיע על חיי התושבים, יש לו שליטה על כוחות המשטרה - לדוגמא בהפגנה. סוגיות איכות החיים והביטחון הן בשליטתו הישירה וזה מה שמדאיג אותי".

בהמשך, סיפר על רצונו לשמור על ניו יורק כעיר לכולם "חשוב מאוד שנעמוד ונשיב מלחמה לשנאה, אני מאמין שתושבי העיר היהודים צריכים להישאר מאוחדים ולהעביר מסר חזק - זה דבר שאנחנו לא נסכים לו בעתיד". "כל עוד אני תושב העיר הם יתקבלו בברכה וזה לא משנה מה תפקידי", הוסיף.

צפו בריאיון המלא - בראש העמוד