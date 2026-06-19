תפוח מורעל: יהודי ניו יורק שתומכים בממדאני - למרות הדעות הקיצוניות

ניו יורק מתעוררת למציאות פוליטית מטלטלת. זוהראן ממדאני, פוליטיקאי עם אג'נדה אנטי-ישראלית חריפה הרואה במתרחש בעזה "רצח עם", נבחר לראשות העיר. המהפך לא קרה בחלל ריק: באופן מפתיע, עד שליש מהמצביעים היהודים בעיר העניקו לו את קולם. עבור חלקם, הגישה הקיצונית הזו לא הייתה פגם בקמפיין - היא הייתה המנוע שהוביל אותם לקלפי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ברחובות הקיטוב זועק. אנשי נטורי קרתא מניפים שלטים ומכריזים על ממדאני כאוהב ישראל האמיתי. "מדינת ישראל היא מרד באלוהים", הם מטיחים בכתב, ומרחיקים לכת עד לטענה המזעזעת שהציונות היא שגרמה לשואה. מבחינתם, המדינה היהודית היא מקור האנטישמיות העולמית, ויהודי שאינו שומר מצוות פשוט אינו נחשב ליהודי.

מהצד השני של המתרס ניצבת אבי שטיין, רבה טרנסג'נדרית ומקורבת לממדאני. היא מתעקשת שהקמפיין עסק בזכויות אזרח ולא במדיניות חוץ, ומגנה על החלטתו לבטל את הגדרת האנטישמיות של IHRA. לשיטתה, מדובר בהגדרה "פגומה" המערבבת בין ביקורת מדינית לשנאה. מנגד, עורך הדין הידוע אלן דרשוביץ מתריע: "הערכים הבסיסיים השתבשו, מדובר בניתוק מהיהדות המסורתית".

אך בעוד הליברלים והקיצונים חוגגים, רוב הקהילה היהודית בברוקלין נותרת רותחת וחוששת. הפגנות עם דגלי חיזבאללה בלב שכונות יהודיות ושתיקתו של ראש העיר מעמיקים את התהום. "הם בוגדים, שטופי מוח", זועקים תושבים המומים. ניו יורק נותרה מפולגת מתמיד, כשהציונים היהודים מביטים בדאגה בתפוח הגדול שהופך עבורם, לאט ובטוח, למורעל.