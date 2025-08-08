"יוסטון יש לנו בעיה": הלך לעולמו האסטרונאוט ג'ים לאבל

מומלצים -

ג'ים לאבל, האסטרונאוט שפיקד על משימת החלל "אפולו 13", מת הלילה (שישי) בגיל 97. לאבל הוא אחד מ-24 אנשים שטסו אל הירח וחזרה, והראשון מבין שלושה שעשה זאת פעמיים, אף שמעולם לא נחת עליו בעצמו. הוא השתתף בארבע משימות אל מחוץ לאטמוספרה.

לאבל מזוהה עם האמירה "יוסטון יש לנו בעיה" אותה שידר למרכז הבקרה בטקסס כאשר התגלה שאחד ממיכלי החמצן בחללית אפולו ניזוק, והמלאי אוזל. כיומיים לאחר שהמריאו אל החלל.

הוא השתתף במשימת "אפולו 8" שהייתה החלית המאויישת הראשונה שהגיעה אל הירח, אף שלא נחתה עליו. הוא היה הגיבוי לניל ארמסטרונג ב"אפולו 11" שנחתה על הירח, ובכך הפסיד את ההזדמנות להיות האדם הראשון שצעד עליו. בנוסף השתתף לאבל גם במשימות "ג'מיני 7" וג'מיני 12".

נאס"א ספדו לאחד מוותיקי האסטרונאוטים שלה: "עצובים להודיע על עזיבתו של ג'ים לאבל, מפקד "אפולו 13 ובוגר ארבעה מסעות לחלל. חייו ועבודתו העניקו השראה למיליונים. אומץ ליבו תחת לחץ לחץ סייע לפלס דרך לירח ומעבר לו - מסע שממשיך גם היום".