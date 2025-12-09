ממדאני עורר סערה בניו יורק: פושע הפך ליועץ למערכת המשפט

ראש עיריית ניו יורק הנבחר, הסוציאליסט-דמוקרטי זוהרן ממדאני, מינה היום (שלישי) את מייסון ליינן, בן 49, לשעבר פושע שהפך לאקטיביסט, לשבת בוועדת המעבר שלו לענייני "מערכת המשפט הפלילי", כך דיווח ה"ניו יורק פוסט".

ליינן הורשע בשנת 1999 בשני מעשי שוד חמורים של נהגי מוניות בברונקס וריצה שבע שנות מאסר. לאחר שחרורו, הפך לאקטיביסט חברתי ולראפר.

המינוי של ממדאני עורר תגובות מעורבות. ליינן עצמו התגאה במינוי באינסטגרם וכתב: "זהו עדות לעשורים של עבודה שלנו למען קהילות שחורות וחומות ולמומחיות שלנו במניעת אלימות בנשק, קידום חקיקה ורפורמה במערכת המשפט הפלילי. אנחנו בונים משהו אחר".

מנגד, הבחירה באדם עם עבר פלילי כה חמור לייעץ בנושאים הקשורים לאכיפת החוק עוררה ביקורת ודאגה בקרב חלק מהציבור וגורמים פוליטיים בעיר, הרואים בכך מסר בעייתי.