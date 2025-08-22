בחשד להדלפה: ה־FBI פשט על ביתו של יועץ טראמפ לשעבר

מומלצים -

סוכני ה־FBI פשטו הבוקר (שישי) על ביתו של היועץ לביטחון לאומי לשעבר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ג׳ון בולטון, בפרבר ביתסדה הסמוך לוושינגטון. לפי דיווח ב"ניו יורק פוסט", החקירה עוסקת במסמכים מסווגים - סוגיה המלווה את בולטון מאז פרסום ספרו "The Room Where It Happened" ב־2020, שלטענת ממשל טראמפ כלל מידע ביטחוני רגיש.

לדברי גורמים אמריקניים, הפשיטה בוצעה בהוראת מנהל ה־FBI החדש, קאש פאטל - מי ששימש בעבר כפקיד בכיר בממשל טראמפ. זמן קצר לאחר תחילת החיפוש, פרסם פאטל ציוץ מסתורי ברשת X: "NO ONE is above the law… סוכני ה־FBI במשימה".

במקביל לפעולת ה־FBI, פורסם פוסט בחשבון ה־X של בולטון שבו ביקר בחריפות את מדיניות טראמפ כלפי מלחמת רוסיה־אוקראינה. לא ברור אם מדובר בציוץ מתוזמן מראש או בתגובה יזומה.

החקירה בעניינו של בולטון נפתחה כבר בשנת 2020, אך ממשל ביידן עצר אותה "מסיבות פוליטיות", לפי מקור אמריקני רשמי. עתה נראה כי החקירה חודשה במלוא העוצמה.

בין טראמפ לבולטון שוררת עוינות מתמשכת מאז ספטמבר 2019, אז פוטר מתפקיד היועץ לביטחון לאומי בעקבות חילוקי דעות חריפים. עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן הוא אף ביטל את הסיווג הביטחוני של בולטון. מאז, בולטון מרבה למתוח ביקורת פומבית על מדיניות החוץ של טראמפ ולהציגו כמי שפועל משיקולים אישיים.

בולטון עצמו טרם הגיב לפשיטה על ביתו.