פסגת המנהיגים: נתניהו וטראמפ ייפגשו הערב ב-18:00

פסגת המנהיגים: ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפויים להיפגש הערב (רביעי) בבית הלבן.

כזכור, נתניהו המריא אתמול לביקור מדיני בוושינגטון. בין היתר קיים פגישה עם השליחים המיוחדים של טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

טרם המראתו, נתניהו נשא דברים, וסיפק פרטים על הנושאים שיעלו במהלך הפגישה. "אני יוצא עכשיו לארצות הברית, לפגישה השביעית שלי עם הנשיא טראמפ מאז בחירתו בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת", אמר, "אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו".

הוא הוסיף: "בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים: עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".

בתוך כך, ב"ניו יורק טיימס" דווח הבוקר שארצות הברית תאפשר לחמאס לשמור חלק מנשקו. לפי טיוטת התוכנית, ארצות הברית תדרוש מחמאס למסור את כל הנשק המסוגל לפגוע בישראל, אך תאפשר לארגון לשמור על נשק קל, לפחות בהתחלה, כך לפי גורמים המעורים בפרטים.

צוות אמריקני, הכולל את השליחים המיוחדים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, ואת ניקולאי מלאדנוב, בכיר לשעבר באו"ם, מתכוון לשתף את המסמך עם חמאס תוך שבועות.