המולה בקונגרס: ארה"ב סוערת לאחר הרצח של צ'ארלי קירק

ארצות הברית מוכת תדהמה לאחר הרצח של פעיל הימין הפרו-ישראלי צ'רלי קירק באירוע דיבייט באוניברסיטה במדינת יוטה שבארצות הברית. פוליטיקאים ואישי ציבור הביעו זעזוע מהמעשה הנתעב.

יו״ר בית הנבחרים מייק ג׳ונסון קרא לדקת דומייה לזכרו את הקורבן בקונגרס האמריקני. "היו"ר מבקש מכל החברים הנוכחים באולם ואלו ביציע בבקשה לקום לתפילה למען צ'רלי קירק ומשפחתו״,

נאמר. חברי בית הנבחרים מהשמאל הקיצוני החלו לצרוח ולקטוע את רגע התפילה. ג'ונסון ניסה להשתיק אותם ולקרוא לסדר ללא הצלחה. לקראת סוף דקת הדומייה, כשהוא עדיין מנסה להשתיק את הדמוקרטים שהתנגדו, ג׳ונסון שנחשב לאחד מחברי הקונגרס היותר רגועים וממלכתיים נשמע נסער בצורה שאינה אופיינית לו.

בויכוח שפרץ בין הרפובליקנים לדמוקרטים, מחוקקת דמוקרטית דרשה שיוסיפו לאזכרה את הילדים שנהרגו באירוע ירי בקולורדו ורפובליקנים טענו שהדמוקרטים אשמים ברצח קירק. מחוקקת דמוקרטית השיבה שנדרש חוק על אחזקת נשק.

לאחר מכן ג׳ונסון הגיב לדברים: ״אני חושב שזאת הייתה השתקפות של הרגשות באותו רגע, ההלם שאנשים הרגישו בצדק. הרבה אנשים לדעתי יסתכלו אחורה ויבחנו כיצד התנהגו באותו רגע, ויתחרטו על כך״.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצמו אמר שרטוריקה של "השמאל הרדיקלי" תרמה למותו של קירק, וכינה אותו "קדוש מעונה למען האמת והחופש". הממשל שלי ימצא כל אחד ואחד שתרם לזוועה הזאת. אלימות הפוליטית של השמאל הקיצוני פגעה ביותר מדי חפים מפשע. במשך שנים, הם השוו בין אנשים כמו צ'ארלי לנאצים ורוצחי ההמונים האלו״, אמר טראמפ.

מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר שהוא "שבור לב וזועם", בעוד הנשיא לשעבר ברק אובמה ציין: "לסוג כזה של אלימות נתעבת אין מקום בדמוקרטיה שלנו". גם הגברת הראשונה מלאניה טראמפ הגיבה לרצח: ״ילדיו של צ'רלי יגדלו עם סיפורים במקום זיכרונות, תצלומים במקום צחוק, ודממה במקום שקולו של אביהם היה אמור להדהד. חייו של צ'רלי קירק צריכים לשמש כתזכורת סמלית לכך שמודעות עם חמלה מרוממת את המשפחה, האהבה והמדינה״.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט כתבה בחשבונה הפרטי ברשת X: ״כשהתמודדתי לקונגרס בגיל 23, צ'רלי קירק היה אחד הראשונים שהאמינו בי ותמכו בקמפיין השטח שלי. הסיבה לכך היא שצ'רלי קירק האמין בפוטנציאל ובפוטנציאל של צעירים ברחבי ארצנו, והוא נתן השראה למיליונים מהם להתערב בפוליטיקה ולהילחם למען הערכים השמרניים של ארצנו. צ'רלי שינה באופן חיובי את מהלך ההיסטוריה האמריקאית, ומורשתו תחיה. אני מתפללת שאלוהים יכסה את אשתו של צ'רלי, אריקה, ואת שני ילדיהם היפים באהבתו. אני מתפללת שהם יתנחמו בידיעה שצ'רלי נמצא בגן עדן עם הבורא״.

מושל יוטה, ספנסר קוקס, התייחס להתנקשות בקירק, שקרתה על אדמת מדינתו: "זהו יום שחור למדינה שלנו. זהו יום טרגי לאומה שלנו. אני רוצה להבהיר היטב שמדובר ברצח פוליטי. אני רוצה להבהיר זאת היטב עכשיו למי שעשה את זה - נמצא אותך. נשפוט אותך, ונעמוד בפניך דין וחשבון במלוא חומרת הדין. ואני רק רוצה להזכיר לאנשים שעדיין יש לנו עונש מוות כאן במדינת יוטה״.

בנוסף לאלו, מספר אנשי תקשורת הביעו צער וזעזוע מהרצח הפוליטי הפומבי. מגישת פוקס ניוז, מייגן קלי ביקשה בדמעות בשידור מהצופים להתפלל למען החלמתו של קירק. כמוה, רבים נוספים.

קירק נורה על במה באוניברסיטת עמק ביוטה, בזמן שהוא שוחח עם סטודנט בנוגע לירי המוני בו היו מעורבים טרנסג'נדרים. קירק, בן 31, היה אחת הדמויות המשפיעות ביותר בימין ומייסד ומנכ"ל Turning Point USA, ארגון נוער שמרני רב עוצמה הפעיל ביותר מ-3,500 קמפוסים של מכללות. קירק הנחה פודקאסט פופולרי והיה ידוע בכך שהנחה דיוני "הוכח אותי טועה" בקמפוסים של מכללות. הוא גם מילא תפקיד בולט בפנייתו של טראמפ לבוחרים צעירים במהלך בחירות 2024.