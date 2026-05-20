רצח לאור יום בניו יורק: מתנדב 'הצלה' ובעל מאפייה יהודי נורה למוות

בלשים של משטרת ניו יורק (NYPD) סורקים את קיסינה פארק שברובע קווינס בחיפוש אחר רמזים, בעקבות מקרה מוות מסתורי ומזעזע שהתרחש לאור יום. אלברט (אברומי) איצקוביץ', תושב שכונת פלשינג בן 75, בעל ואב לחמישה ילדים, נמצא ללא רוח חיים ביום שני סמוך לשעה 17:00 בערב כשהוא סובל מפצעי ירי מרובים בצווארו ובגבו. שוטרים שהוזעקו למקום מצאו תרמיל קליע בודד לצד הגופה, אך בזירה לא אותרו כלי נשק כלשהו, מה שהוביל את החוקרים להגדיר את האירוע כרצח. עד כה, המשטרה לא פרסמה מידע על חשודים או מניע, ולא בוצעו מעצרים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

איצקוביץ' היה דמות מוכרת, בולטת ואהובה מאוד בקהילה היהודית המקומית בקווינס. במשך שנים רבות ניהל והפעיל את מאפיית "G&I" הכשרה והפופולרית בפלשינג, ובנוסף לכך פעל רבות למען הציבור והתנדב בארגון "הצלה" (Hatzolah), המעניק שירותי רפואת חירום בשכונות האורתודוקסיות.

מקורביו וחבריו הביעו תדהמה מוחלטת וציינו כי מדובר באדם דתי ומסור שמעולם לא היה מעורב בסכסוכים: "מדוע לקטוע חיים של אדם כל כך אוהב, אכפתי ומסור שאהוב על ילדיו, נכדיו, הקהילה והרב שלו?". רעייתו של רב הקהילה, הלן אלבאום, סיפרה כי אשתו של המנוח נפטרה רק לפני שלושה שבועות בנסיבות טבעיות, והוסיפה בכאב: "זו הייתה טרגדיה בפני עצמה, ועכשיו זה. כולם פשוט קפואים, אנחנו לא מצליחים להאמין שזה קרה. זה מרגיש כמו חלום בלהות".

אף על פי שהמשטרה טרם קבעה את הרקע למעשה והגבירה את הסיורים בפארק, האירוע עורר גל שמועות וחשש כבד בקרב הקהילה היהודית בניו יורק, במיוחד על רקע העלייה החדה במקרי האנטישמיות הגלויה ברחובות בתקופה האחרונה. ברשתות החברתיות מיהרו גולשים רבים לייחס לרצח מניע לאומני ותקפו את אוזלת היד של הרשויות.

https://x.com/i/web/status/2057013181357195427 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ברשת עלו פוסטים שקבעו כי "יהודים ניצודים בניו יורק כרגע", תוך שהם מקשרים בין הרצח בפארק לבין אירועי השבוע שעבר בברוקלין, שם תקפו מפגינים חמושים בדגלי חיזבאללה וחמאס משפחות יהודיות מחוץ לבתי כנסת והתעמתו עם שוטרים.