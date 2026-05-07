בית המשפט בארצות הברית התיר הלילה (בין רביעי לחמישי) לפרסום מכתב התאבדות לכאורה שכתב עבריין המין ג'פרי אפשטיין והיה חסוי במשך שנים, כך דווח ב"ניו יורק טיימס".

"הם חקרו אותי במשך חודש - לא מצאו כלום!!!", כתב אפשטיין, "זה תענוג להיות מסוגל לבחור את הזמן להיפרד. מה אתם רוצים שאעשה - שאפרוץ בבכי!! לא כיף, לא שווה את זה".

שותפו לתא אפשטיין, ניקולס טרטאליונה, טען כי גילה את המכתב ביולי 2019, לאחר שאפשטיין נמצא מחוסר הכרה כשפיסת בד כרוכה סביב צווארו. אפשטיין שרד את האירוע ההוא, אך נמצא מת שבועות ספורים לאחר מכן, בגיל 66, במרכז המעצר בניו יורק.

בחודש שעבר נחשפו פרטים חדשים ומחרידים על הנעשה ב"אחוזת זורו", נכס המגורים של אפשטיין בניו מקסיקו, במסגרת תחקיר של התכנית "60 דקות אוסטרליה". חברת הקונגרס האמריקנית מלאני סטנסברי, הפועלת למען קורבנות אפשטיין, תיארה בראיון עדות של גבר הטוען כי הובא לאחוזה, סומם וצפה במעשי אונס קבוצתיים שבוצעו במספר גברים צעירים בנוכחותו. המידע שופך אור חדש על היקף הניצול באחוזה, שחרג מעבר למעגלי הפגיעה המוכרים בנשים וקטינות.

הניצולה צ'ונטה דייויס סיפקה בראיון עדות מטלטלת על קיומה של "חוות תינוקות" באחוזה. היא תיארה מקרה שבו תינוק שנולד במקום נלקח על ידי גיליין מקסוול מיד לאחר הלידה, וציינה כי שמעה שיחות על ניסיונות לייצר "תינוק מושלם" ממאגר גנים נבחר. עדויות אלו מחזקות חשדות קודמים לפיהם אפשטיין שאף להשתמש בנכס המבודד למימוש חזון מעוות של הנדסה גנטית ויצירת "מאגר גנים מושלם".