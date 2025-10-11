"נקודה חדשה בטיפול": השלב הבא של ביידן במאבקו במחלת הסרטן

"נקודה חדשה בטיפול": נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן החל בטיפולי הקרנות - לצד טיפול הורמונלי, זאת כחלק מההתמודדותו עם סרטן הערמונית. דוברו של הנשיא לשעבר ציין כי מדובר בחלק מהטיפול במחלה האגרסיבית, הוא צפוי להימשך חמישה שבועות ומהווה נקודה חדשה בטיפול. במקביל, ביידן נוטל טיפול הורמונלי בכדורים.

כזכור, בחודש מאי האחרון נמסר ממשרדו של הנשיא לשעבר כי הוא אובחן עם צורה אגרסיבית של סרטן הערמונית - שהתפשט לעצמותיו. "בשבוע שעבר התגלתה מסה חדשה בערמוניתו של הנשיא לשעבר, לאחר שהתלונן על החמרה בתסמיני מתן שתן", נמסר.

מספר ימים לאחר מכן, התקבלה אבחנה רשמית של סרטן הערמונית, בדרגה 9 - מה שמעיד על צורה אגרסיבית במיוחד של המחלה, עם גרורות שהתפשטו לעצמות. למרות החומרה, נמסר כי מדובר בסרטן רגיש להורמונים – מה שפותח פתח לטיפול יעיל.

דוברות אסותא

פרופסור דוד מרגל מטעם אסותא הסביר כי "סרטן הערמונית נחשב לרוב כשקט ורגוע. עם זאת, הוא יכול להיות אלים. הסרטן הוא גורם התמותה מספר 3 או 4 מסרטן. לרוב, הוא מתגלה במצב בו הוא לא מהווה סכנה. בדיקת דם פשוטה יכולה לחסוך את הגילוי המאוחר".

ד"ר אביבית פאר, מנהלת מרפאת גידולי דרכי השתן בבית החולים רמב"ם, הוסיפה כי זו מחלה שלא ניתן לרפא, אך ניתן לחיות איתה שנים ארוכים. "חיים עם זה הרבה זמן, איתור מוקדם חשוב בחלק מהאנשים, למי שיש סיפור משפחתי בסרטן, כדאי לברר, ולהשאר האנשים - לבחירה", ציינה.