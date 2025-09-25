טראמפ: "לא ארשה לישראל לספח את יהודה ושומרון"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הערב (חמישי) עם כתבים בבית הלבן והצהיר בנחישות: "לא ארשה לישראל לספח את יהודה ושומרון". את הדברים אמר על פי דיווחים גם בשיחה שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהתייחסו למלחמה בעזה, טראמפ חזר על דבריו מהימים האחרונים, לפיהם "מתקרבים מאוד לעסקת חטופים ולשלום... מנסים להוציא את בני הערובה החוצה ולסיים את המצב בעזה. המצב רע מאוד, ואנחנו מקווים שזה יקרה בקרוב אנחנו רוצים את החטופים בחזרה ואנחנו רוצים שלום".

עוד הוסיף הנשיא כי "היו לנו שיחות טובות היום עם מנהיגים ממדינות מהמזרח התיכון בנוגע לעזה, ושיחות טובות מאוד עם נתניהו. עסקת חטופים יכולה להתבצע בקרוב".

הוא התייחס גם למלחמת רוסיה-אוקראינה, כשאמר שלאוקראינה יש "סיכוי להשיג את כל האדמה שלה חזרה". עוד יצא נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כשאמר כי "אני מאוד לא מרוצה ממה שפוטין עושה, הוא הורג אנשים ללא סיבה. המצב שלהם לא טוב ביחס לכל מה שהם עשו, הכלכלה שלהם במצב רע מאוד וזה גם רע מאוד למוניטין של רוסיה. הם זכו במעט מאוד שטח, באיזורים מסוימים הם גם הפסידו שטח".