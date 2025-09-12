קופץ מהגג: ה-FBI פרסם סרטון של החשוד ברצח צ'ארלי קירק

מומלצים -

ה-FBI שיתף הלילה (בין חמישי לשישי) סרטון חדש המתעד את המתנקש בפעיל הפוליטי צ'ארלי קירק, בו הוא נראה נמלט רגעים ספורים לאחר הירי.

הסרטון, שתועד בשעה 12:23 בצהריים, זמן מקומי, מתעד את החשוד רץ על גג בניין קמפוס, יורד במדרגות ונמלט.

נציב בטיחות הציבור של מדינת יוטה, בו מייסון, אמר כי האדם הותיר טביעת כף יד כשירד מקצה הגג אל הבניין, וכן טביעת נעל כשנחת על הדשא שמתחת. ההערכה היא שהוא נעל נעלי טניס של קונברס. לאחר מכן, האדם חצה את הרחוב ועבר לאזור מיוער.

מוקדם יותר, פרסמו רשויות אכיפת החוק של יוטה תמונות סטילס חדשות של האדם, שנראה לובש חולצה שחורה עם דגל אמריקני ונשר עליה, כובע ומשקפי שמש, ונשא תרמיל גב שחור.

פעיל הימין הפרו-ישראלי נורה למוות אתמול באירוע בו השתתף באוניברסיטת יוטה שבארה"ב, בתיעוד קשה שהופץ נראה קירק מדבר מול קהל - אז נורה בצווארו. הוא נחשב לאחד ממובילי הדעת המוכרים ביותר בארצות הברית בשנים האחרונות. נכון לשעה זו, טרם נתפס חשוד בירי.