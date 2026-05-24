פוליטיקאים רפובליקנים ממשיכים למתוח ביקורת הבוקר (ראשון) את ההסכם המסתמן בין ארצות לאיראן. אחרי לינדזי גרהאם, גם טד קרוז, רפובליקני בכיר, הצטרף למתקפה וטען כי "מדובר בטעות הרת אסון": "אני מודאג מאוד ממה שאנחנו שומעים על 'הסכם' עם איראן", כתב ברשת החברתית X.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"החלטתו של הנשיא טראמפ לתקוף את איראן הייתה ההחלטה המשמעותית ביותר בקדנציה השנייה שלו", הוסיף קרוז. "הוא צדק כשעשה זאת, והשגנו תוצאות צבאיות יוצאות דופן - כולל השמדת כלל הטילים והכטב"מים שלהם והטבעת כל הצי הימי שלהם".

https://x.com/i/web/status/2058342906520650034 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"אם התוצאה של כל זה תהיה משטר איראני - שעדיין מנוהל על ידי איסלאמיסטים שצועקים 'מוות לאמריקה', שכעת יקבל מיליארדי דולרים, יוכל להעשיר אורניום ולפתח נשק גרעיני, ויחזיק בשליטה אפקטיבית על מצר הורמוז, אז מדובר בטעות הרת אסון".

"הפרטים עדיין מתבהרים", המשיך, "ואני מתפלל שהדיווחים הראשוניים שגויים - אבל העובדה שרוב מאלי של ביידן משבח את ההסכם אינה מעודדת. הנשיא טראמפ מאמין בשלום באמצעות עוצמה, וההנהגה החזקה שלו כבר הפכה את אמריקה לבטוחה הרבה יותר. עליו להמשיך לעמוד איתן, להגן על אמריקה ולאכוף את הקווים האדומים שהוא עצמו הציב שוב ושוב".

https://x.com/i/web/status/2058289433988751767 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מייק פומפאו, לשעבר ראש ה-CIA ושר החוץ של טראמפ, טען כי "נראה שהעסקה שדנים בה עם איראן לקוחה מהספר של וונדי שרמן, רוב מילי ובן רודס (בכירי ממשל ביידן) - שלם למשמרות המהפכה כדי שיבנו נשק להשמדה המונית ויטילו טרור על העולם. זה לא קרוב ללהיות 'אמריקה קודם'. זה פשוט: פתחו את המיצר הארור. מנעו מאיראן גישה לכסף. השמידו מספיק יכולת איראנית כך שהיא לא תוכל לאיים על בעלי בריתנו באזור".

יו"ר ועדת הכוחות המזוינים של הסנאט רוג'ר וויקר הוסיף: "הפסקת האש ל-60 יום שעליה מדברים - תוך האמונה שאיראן אי פעם תפעל בתום לב - תהיה אסון. כל מה שהושג במבצע 'זעם אפי' ירד לטמיון!".

ביום שישי כתב עוד: "אנו נמצאים ברגע שיגדיר את מורשתו של הנשיא טראמפ. האינסטינקטים שלו היו לסיים את המשימה שהוא התחיל באיראן, אך הוא מקבל ייעוץ גרוע לרדוף אחר עסקה שלא תהיה שווה את הנייר עליו היא כתובה. המפקד העליון שלנו צריך לאפשר לכוחות המזוינים המיומנים של אמריקה לסיים את השמדת היכולות הצבאיות הקונבנציונליות של איראן ולפתוח מחדש את המצר. רדיפה נוספת אחר הסכם עם משטר האיסלאמיסטי של איראן מסכנת תפיסה של חולשה. עלינו לסיים את מה שהתחלנו. הגיע הזמן לפעולה".

חבר הקונגרס לינדזי גרהאם כתב אמש כי "אם יושג הסכם לסיום הסכסוך עם איראן מכיוון שמאמינים כי לא ניתן להגן על מיצר הורמוז מפני הטרור האיראני והיא עדיין מחזיקה ביכולת להרוס תשתיות נפט עיקריות במפרץ, אז איראן תיתפס ככוח דומיננטי שדורש פתרון דיפלומטי. שילוב זה של תפיסת איראן כבעלת היכולת להטיל טרור על המיצר לנצח ויכולת לגרום נזק עצום לתשתיות הנפט במפרץ מהווה שינוי משמעותי באיזון הכוחות באזור ועם הזמן יהפוך לסיוט עבור ישראל".

https://x.com/i/web/status/2058245974733058140 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"בנוסף, זה גורם לתהות מדוע המלחמה החלה מלכתחילה אם תפיסות אלו נכונות. אישית, אני סקפטי לגבי הרעיון שלא ניתן למנוע מאיראן את היכולת להטיל טרור על המיצר ושהאזור לא יכול להגן על עצמו מול היכולת הצבאית האיראנית. חשוב שנבין זאת נכון", הוסיף.

הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ההסכם עם איראן "נידון ברובו, בכפוף לסיומו. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב".

בהודעה שפרסם ברשת החבתית truth כתב טראמפ כי הוא נמצא בחדר הסגלגל בבית הלבן, שם ניהל שיחה "טובה מאוד" עם מדינות ערב. עוד הוסיף טראמפ כי הוא שוחח עם נתניהו וגם שיחה זו עברה ב"צורה טובה מאוד".

לסיום, חתם נשיא ארצות הברית את הודעתו והודיע כי "היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב. בנוסף לאלמנטים רבים אחרים של ההסכם, מצר הורמוז ייפתח".