טראמפ מגיב לסערה: "השמועות על מותי היו משוגעות"

נשיא ארצות הברית דולנד טראמפ נשא הערב (שלישי) הצהרה מיוחדת, זאת לאחר התהיות בימים האחרונים לגבי מצבו, שכן הוא לא נראה בפומבי מזה מספר ימים. "השמועות על מותי היו 'משוגעות'", אמר, "ערכתי מספר מסיבות עיתונאים בשבוע שעבר, ואז אחרי שלא עשיתי במשך יומיים חשבו שקרה לי משהו".

בהמשך דבריו, טראמפ התייחס ל"כיפת הזהב" הצבאית שהוא מתכנן ליצור עבור ארצות הברית, ואמר: "אף אחד מעולם לא ראה משהו כזה". עוד הוסיף כי "הרמטכ"ל שלנו מדהים, במיוחד הדברים שהוא עשה באיראן - הוא הרס את היכולות שלהם ואם לא היה עושה זאת - היו להם יכולות הגרעיניות בתוך כחודש".

הוא נשאל על המלחמה באוקראינה וסירב לחשוף האם דיבר עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בימים האחרונים.

"למדתי דברים מעניינים מאוד שתגלו עליהם בימים הקרובים", ציין, "יהיו השלכות אם לא תתקיים פגישה בין פוטין לזלנסקי". טראמפ שיגר איום מרומז לנשיא פוטין: "אם לא ייצא משהו מהפגישה המעניינית שקיימתי עם פוטין - ניקח עמדה אחרת".