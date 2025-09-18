"הוא דופק אותי": המתקפה של טראמפ על נתניהו לאחר התקיפה בקטאר | דיווח

מומלצים -

התקיפה הישראלית בדוחא, במהלכה נרשם ניסיון לחסל את צמרת ארגון חמאס, עוררה תגובות סוערות ברחבי העולם. "וול סטריט ג'ורנל" דיווח במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) על כעסו של נשיא ארצות הברית דונלד טרמאפ על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשל המהלך. על פי הדיווחים, הוא אף אמר בשלב מסוים: "נתניהו דופק אותי".

עוד דווח, כי הנשיא אמר במהלך השבועות האחרונים לכמה גורמים בכירים בממשל, בהם מזכיר המדינה מרקו רוביו,כי "נתניהו מעדיף להשתמש בכוח צבאי כדי לאלץ את חמאס להיכנע". מדובר כאמור בשיטה המנוגדת למהלך המועדף על טראמפ - השגת הפסקת אש באמצעות משא ומתן.

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בה הוא עשוה שימוש במילים קשות נגד נתניהו בין היתר, הוא אמר במהלך ריאיון כי הוא רואה את ראש הממשלה לא נאמן, זאת לאחר שבירך את ג'ו ביידן על ניצחונו בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020 טראמפ צוטט אז כשהוא תוקף את נתניהו, ואף אמר: "לעזאזל איתו".