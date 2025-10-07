טראמפ: "הראפר שון 'דידי' קומבס ביקש ממני חנינה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אישר אמש (שני) כי המפיק והמוזיקאי שון "דידי" קומבס ביקש ממנו חנינה נשיאותית.

בשיחה עם ה-CNN, נשאל הנשיא טראמפ לגבי אפשרות חנינה לשותפתו לשעבר של ג'פרי אפשטיין, גיליין מקסוול, וציין כי "הרבה אנשים ביקשו ממני חנינות - כולל קומבס". בניסיון להדוף את השאלה בנוגע למקסוול, אמר טראמפ: "לא שמעתי את השם שלה זמן רב. אני יכול להגיד שאני אצטרך לבחון את זה".

הראפר נידון בשבוע שעבר ל-50 חודשי מאסר לאחר שהורשע בחודש יולי האחרון בעבירות של הסעת נשים לצורך זנות. חבר המשובעים הרשיע את קומבס בשני סעיפים בלבד - וזיכה אותו מהאישומים החמורים ביותר בתיק שכללו סעיף אחד של קשירת קשר לסחיטה ושני סעיפי אישום של סחר בבני אדם והסעה לצורך זנות.

נגד קומבס, מייסד חברת התקליטים "באד בוי רקורדס", נערמו עוד עשרות תביעות אזרחיות בטענה לאונס, תקיפה מינית, סימום, ניצול והתעללות של קטינים, נשים וגברים.