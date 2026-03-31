הגסת': "אם איראן לא תעשה עסקה - המלחמה תימשך בעצימות גבוהה יותר"

מזכיר המלחמה האמריקני פית הגסת' הצהיר היום (שלישי) לאחר שחשף ביקור במזרח התיכון כי ארה"ב "קרובה מאי פעם לניצחון", והעביר מסר תקיף לאיראן: אם לא תסכים לעסקה - הלחימה תימשך ואף תתגבר.

לדבריו, במהלך ביקורו ביום שבת שוחח עם חיילים אמריקנים הפועלים באזור, ושמע מהם קריאה להאיץ את קצב הלחימה: "החיילים אמרו לי שהם רוצים הכל יותר מהר, בקצב של זמן מלחמה - יש דחיפות לסיים את העבודה ולנצח במהירות".

הגסת' הוסיף כי הכוחות בשטח מבקשים להרחיב את הפעילות: "הם רוצים יותר פצצות, גדולות יותר, ויותר מטרות כדי לסיים את המשימה".

בהתייחס לאיראן, הבהיר: "לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני - ולא יהיה לה". עוד הוסיף כי אם טהרן תפעל בתבונה, "היא תבחר בעסקה", אך הזהיר כי אחרת "המלחמה תימשך בעצימות גבוהה יותר".

לדבריו, התקיפות האחרונות פוגעות במורל האיראני: "הפגיעות שלנו גורמות לתסכול בקרב בכירי הצבא". הוא ציין כי בוצעו גם תקיפות "דינמיות" בזמן אמת, כולל פגיעה במחסן תחמושת באספהאן.

עוד ציין כי ביממה האחרונה נרשמה ירידה במספר השיגורים מצד איראן: "הם עוד יירו טילים - ניירט אותם, אבל כבר עכשיו יש פחות רחפנים וטילים מתחילת המלחמה"