דרמה בלב ים: ארה"ב השתלטה על מיכלית ששטה עם דגל רוסיה

צבא ארצות הברית הודיע היום (רביעי) כי השתלט על מיכלית נפט "בגין הפרות של סנקציות אמריקניות". הפעולה התבצעה באוקיינוס האטלנטי ובהתאם "לצו שהוציא בית משפט פדרלי". לפי מספר דיווחים, מיכלית הנפט שטה עם דגל רוסיה - ובסמוך לה שהו כוחות רוסיים שלא הגיבו לפעילות.

מספר כלי תקשורת דיווחו כי ארצות הברית מנהלת מרדף אחר מיכלית הנפט במשך יותר משבועיים. בכלי התקשורת הממלכתי הרוסי RT צוין כי הכוחות הגיעו למקום על ידי מסוק. התפיסה, שעשויה להגביר את המתיחות עם רוסיה, התרחשה לאחר שהכלי "בלה 1", התחמק מהמצור האמריקני שהוטל על מכליות.

על פי חברת הניתוח הימי "Windward", המכלית שינתה את שמה מ"בלה 1" ל"מרינרה" ואימצה את דגל רוסיה. עוד צוין כי המהלך נעשה על מנת להימנע מתפיסה על ידי משמר החופים האמריקני. מנגד דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי צוללת רוסית ליוותה את כלי השיט.

פיקוד הדרום של צבא ארצות הברית הודיע בהמשך כי תפס מיכלית נוספת, חסרת מדינה, בפעילות במים בין-לאומיים. משמר החופים האמריקני מלווה את "סופיה" לחופי ארצות הברית. "ביצה פעילות בלתי חוקית בים הקריבי, נגן על מולדתנו ונחזיר את הביטחון והעוצמה", נכתב בהודעה.