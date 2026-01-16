"היוקרתית ביותר": טראמפ הכריז על הקמת מועצת השלום לעזה

לאחר המתנה ממושכת: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) על הקמתה הרשמית של מועצת השלום ברצועת עזה. "חבריה יפורסמו בקרוב מאוד - אך אני יכול לומר בוודאות שזו המועצה הגדולה והיוקרתית ביותר שהתכנסה אי פעם, בכל זמן ובכל מקום. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה", כתב בחשבונו רשת Truth Social.

בהמשך, התייחס לדברי השליח המיוחד סטיב ויטקוף, שהכריז מוקדם יותר השבוע על המעבר לשלב ב' בתוכנית 20 השלבים לרצועת עזה. "מאז הפסקת האש, הצוות שלי סייע לספק רמות שיא של סיוע הומניטרי לעזה, והגיע לאזרחים במהירות ובקנה מידה היסטורי. אפילו האומות המאוחדות הכירו בהישג זה כהישג חסר תקדים. תוצאות אלו הניחו את הקרקע לשלב הבא", ציין.

הוא הוסיף: "כיו"ר מועצת השלום, אני תומך בממשלה הטכנוקרטית פלסטינית שמונתה לאחרונה, הוועדה הלאומית לניהול עזה, הנתמכת על ידי הנציג העליון של המועצה, שתנהל את עזה במהלך תקופת המעבר שלה. מנהיגים פלסטינים אלה מחויבים ללא עוררין לעתיד של שלום". בסיום, הזכיר את סוגיית פירוז חמאס מנשקו. "בתמיכת מצרים, טורקיה וקטאר, נבטיח הסכם פירוז מנשק מקיף עם חמאס, הכולל מסירה של כל הנשק ופירוק כל מנהרה".

לדבריו, חמאס חייב לכבד באופן מיידי את התחייבויותיו, כולל השבת החלל החטוף רן גואילי ז"ל ולהמשיך ללא דיחוי עד לפירוז מלא. "כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה, או בדרך הקשה. תושבי עזה סבלו מספיק זמן. הזמן הוא עכשיו", סיכם, "שלום באמצעות עוצמה".