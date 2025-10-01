״בלי גברים בשמלות״: ההנחיות של מזכיר המלחמה האמריקני

‏מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' דוחף לעיצוב מחדש של צבא ארצות הברית כפי שהוא רואה לנכון. "לא עוד חודשי זהות, משרדי DEI, גברים בשמלות. לא עוד סגידה לשינויי האקלים, לא עוד פילוג, הסחות דעת או אשליות מגדר. סיימנו עם ה-s *. הזה", אמר היום (רביעי).

בתוך כך, הגסת' זימן אתמול גנרלים ואדמירלים מרחבי העולם לפגישה יוצאת דופן עם במוזיאון חיל הנחתים בקוונטיקו, וירג'יניה, מבלי שנאמר להם בתחילה מדוע.⁠ ⁠הגסת' קידם את השם החדש - משרד המלחמה, למרות שהוא לא שונה רשמית על ידי הקונגרס - ותקף את "המנהיגים הרעילים", אותם האשים בהורדת הסטנדרטים של משרד ההגנה.

הגסת' אמר למפקדי הצבא שהוא מוציא 10 הנחיות חדשות הכוללות כושר גופני, דרישות טיפוח חדשות וחזרה ל"סטנדרט הגברי הגבוה ביותר" לתפקידי לחימה. הוא תקף את מה שכינה "חיילים שמנים" והוסיף "זה לחלוטין לא מקובל לראות גנרלים ואדמירלים שמנים במסדרונות הפנטגון ובראש פיקודים ברחבי העולם. זה מראה רע".

https://x.com/i/web/status/1973007242510139723 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

גם נשיא ארצות הרית דונלד טראמפ פנה לגנרלים ואמר: "יחד, אנחנו מעוררים מחדש את רוח הלוחם". עוד אמר טראמפ כי ממשלו מתחייב להקצות טריליון דולר לצבא בשנת 2026. טראמפ הבהיר: "אנחנו מחזירים את המיקוד לכושר גופני, יכולת, אופי וכוח. לא נהיה פוליטיקלי קורקט כשמדובר בהגנה על החופש האמריקני".

https://x.com/i/web/status/1973024929638760899 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

דבריו של נשיא ארצות הברית, שנמשכו יותר משעה, כללו גם דיונים על פרס נובל לשלום, משא ומתן לשלום בין ישראל לחמאס ומכסים.