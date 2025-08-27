מינסוטה: שלושה הרוגים ו-20 פצועים מאירוע ירי בכנסיה

מומלצים -

שלושה הרוגים ו-20 פצועים מאירוע ירי שהתרחש היום (רביעי) בכנסיית הבשורה במיניאפוליס שבמינסוטה, ארצות הברית. שניים מההרוגים הם ילדים בני שמונה עד 10, והרוג נוסף הוא היורה, שחר לשים קץ לחייו.

המקרה התרחש בשבוע הראשון של הלימודים בבית ספר קתולי במינאפוליס, כאשר כלל התלמידים פונו מהמקום. המשטרה מסרה לסוכנות הידיעות המקומית KARE כי יורה פתח באש לעבר כנסיית הבשורה בצד הדרומי של מיניאפוליס.

המושל טים וולץ אמר ברשתות החברתיות כי קיבל תדרוך על ירי בבית הספר הקתולי הבשורה. "אני מתפלל עבור ילדינו ומורינו, שהשבוע הלימודים הראשון שלהם נפגע ממעשה אלימות נורא זה", כתב וולץ בחשבון ה-X שלו.

ראש עיריית מיניאפוליס, ג'ייקוב פריי, אמר שהוא "עוקב אחר הדיווחים על האלימות המחרידה בדרום מיניאפוליס" וכי צוות תגובה חירום הופעל.