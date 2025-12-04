בקריאות גנאי: פרו-פלסטינים פרצו לבית כנסת בלוס אנג'לס

בית כנסת בלוס אנג'לס הושחת הלילה (חמישי) במהלך מחאה פרו-פלסטינית כשמפגינים התאספו מחוצה לו וקיללו וצעקו על האנשים. מחוץ לבית הכנסת, שנמצא בשדרות וילשייר בקוריאה טאון, המפגינים קראו: "פלסטין תחיה לעד, לעצור את הכיבוש, רוצחי תינוקות, חזירים ציוניים וחלאות אדם".

המתפללים במקום דיווחו על אגרטל שנשבר לאחר שהמפגינים נכנסו פנימה בטענה ש"זה לא יום קדוש היום". מפגין פרו-פלסטיני אחד צולם בתוך בית הכנסת מסתובב עם תינוק במנשא בנוסף לילד קטן בעגלה שהביא עמו להפגנה.

שני בני אדם נעצרו, אחד בגין תקיפה והשני בגין ונדליזם. ראש העיר קארן באס גינתה את הפעולה וכינתה אותה "מתועבת ואין לה מקום בלוס אנג'לס".

בספטמבר האחרון ישראלי הותקף בסנטה מוניקה שבקליפורניה על ידי קבוצה של מפגינים פרו פלסטינים. וביוני השנה מפגינים פרו פלסטינים, לבושים בכאפייה ואוחזים בדגלים, תקפו תומכי ישראל שהיו בשכונה יהודית מחוץ לבית הכנסת Adas Torah בלוס אנג'לס.

לפני כשנה, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי שיגר מכתב דחוף למושל קליפורניה ולראש עיריית לוס אנג'לס בעקבות העלייה המדאיגה באירועי האנטישמיות בעיר מאז שבעה באוקטובר.

במכתבו השר הביע דאגה ממצב האנטישמיות הגואה בלוס אנג'לס, וציין כי לצד ההפגנות האלימות שהתרחשו בקמפוסים בחודשים האחרונים, אשר היוו איום חמור על ביטחון הסטודנטים היהודים, אירעו שני אירועים חמורים במיוחד אשר לא זכו לטיפול ומענה ראוי.