המשפיענית היהודייה שתוקפת את ממדאני - ונעמדת לצד טראמפ

אושיית הרשת אמילי אוסטין, התראיינה אמש למהדורה המוקדמת עם אלי הוכנברג וסיפרה על תחושותיה ברקע סיום המלחמה: "יש תחושה של רוגע בארצות הברית". אוסטין ציינה כי ישראל היא "עדיין שק החבטות של העולם, לא משנה מה קורה באמת".

אוסטין סיפרה על תחושותיה לאחר פגישה שקיימה עם הנשיא טראמפ, ימים לפני שחרורו של החטוף עידן אלכסנדר מהשבי: "הנשיא אמר לי 'כל עוד אני בתפקיד ישראל בידיים טובות'. אכן אכפת לו וזו לא רק העמדת פנים - בניגוד למה שמנסים להציג בתקשורת".

אושיית הרשת ציינה, לדבריה, את הדברים הזהים שניתן למצוא בין השמאל הקיצוני לימין הקיצוני בארצות הברית, ותקפה את ממדאני כשטענה שאין בידיו כלל כוח - אך הוא משדר לקהל שלו דברים שיביאו להגברת האלימות והאנטישמיות במדינה.

היא ציינה, לאחר שנשאלה, כי היא כלל לא מפחדת לדבר בצורה ברורה כלפי השמות המוכרים בארצות הברית: "אני מרגישה שאנחנו מעניקים כוח לאנשים, מה שיש לנו זה הכוח לאפשר דברים".

