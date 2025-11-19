האמריקנים לא מרוצים מפרשת אפשטיין: טראמפ צנח בסקרים

רמת שביעות הרצון של האמריקנים מהנשיא דונלד טראמפ צנחה ל-38%, הנמוך ביותר מאז חזרתו לשלטון, כך מצא סקר משותף של רויטרס עם Ipsos שפורסם היום (רביעי). מתוצאות הסקר עלה כי האמריקנים לא מרוצים מהתמודדותו עם עלויות המחיה הגבוהות ועם החקירה בנוגע לפרשת עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין.

הסקר, שנמשך ארבעה ימים והסתיים ביום שני, נערך בזמן שאחיזתו של טראמפ במפלגה הרפובליקנית מראה סימני חולשה. טראמפ התחיל את כהונתו השנייה עם 47% תמיכה מהאמריקנים.

ירידה של תשע נקודות מאז חודש ינואר מותירה את מידת הפופולריות שלו קרובה לנמוכות שנראו במהלך כהונתו הראשונה, וקרוב לדירוגים הנמוכים ביותר שנמדדו בנוגע לפופולריות של הנשיא לשעבר, ג'ו ביידן.

דירוג התמיכה בביידן צנח עד 35%, בעוד שמידת הפופולריות של טראמפ בתקופת כהונתו הראשונה ירדה עד 33%.

הסקר החדש הראה כי דירוג התמיכה בטראמפ בקרב הרפובליקנים עומד על 82%, ירידה מ-87% מוקדם יותר החודש.

רק 20% מהאמריקאים - כולל רק 44% מהרפובליקנים - מרוצים מהאופן שבו טראמפ טיפל במקרה של אפשטיין, כאמור, כפי שהראה הסקר. כ-70% מהנשאלים - כולל 87% מהדמוקרטים ו-60% מהרפובליקנים - טוענים כי הם מאמינים שהממשלה מסתירה מידע לגבי הלקוחות של אפשטיין.

כזכור, רשת CNN האמריקנית פרסמה בשבוע שעבר התכתבויות חדשות של עבריין המין ג'פרי אפשטיין, שהורשע והתאבד בכלא, מהן עולה כי הזכיר את הנשיא טראמפ מספר פעמים במהלך 15 השנים האחרונות לחייו באיימלים ששלח למקורב של טראמפ.