דיווח: צה"ל התריע על פשעי מלחמה אפשריים בלחימה בעזה

ארצות הברית אספה מידע מודיעיני בשנה הקודמת, לפיו פרקליטים צבאיים ישראליים הזהירו כי קיימות ראיות שיכולות לתמוך בהאשמות בפשעי מלחמה בלחימה ברצועת עזה - כך דווח בסוכנות הידיעות "רויטרס".

לפי הדיווח, שני בכירים אמריקנים לשעבר מסרו כי המידע שנאסף לא הופץ באופן נרחב, עד לקראת סוף כהונתו של ממשל ביידן - אז הוא הופץ לקראת תדרוך שייעשה בקונגרס בדצמבר 2024. סוכנות הידיעות דיווחה שהיה קיים חשש כי ישראל פועלת באופן מכוון נגד אזרחים ועובדים הומניטריים ברצועה, טענות שכבר הוכחשו בעבר.

ל"רויטרס" לא סופק פרטים על איזה ראיות, ובאיזה אירועים ספציפיים בזמן המלחמה, העלו חשש בקרב הפרקליטים הצבאיים. בנוסף, צוין כי הויכוח האמריקני סביב השאלה האם בוצעו פשעים הסתיים כאשר עורכי דין מכל רחבי ארצות הברית קבעו כי מבחינה חוקית, ניתן להמשיך ולספק נשק לישראל - משום שלא נאספו ראיות לכך שהופרו דיני המלחמה.

מספר בכירים אמריקנים מסרו לסוכנות הידיעות כי עם כניסתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתפקידו, הוא וצוותו קיבלו תדרוך מטעם הממשל היוצא, בכל הנוגע למודיעין שנאסף, אך גילו מעט עניין בכך - והחלו לעמוד בצורה יותר איתנה לצד ישראל.