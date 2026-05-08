ב-15 באפריל, יום המס האמריקני, עמד ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני מחוץ לבניין מגורים יוקרתי ב-220 Central Park South שבמנהטן, פנה למצלמה, נקש על המסך והכריז: "כשרצתי לתפקיד ראש העיר, אמרתי שאטיל מס על העשירים. ובכן, היום אנחנו מטילים מס על העשירים. אגרה שנתית על נכסי יוקרה בשווי יותר מ-5 מיליון דולר שבעליהם לא גרים כאן בצורה מלאה. כמו הפנטהאוז הזה כאן, שמנכ"ל קרן הגידור קן גריפין קנה ב-238 מיליון דולר".

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

המהלך היה חריג ובעייתי: ראש עיר שמתייצב מחוץ לביתו האישי של אזרח אמריקני, מפרסם את כתובתו, מזכיר אותו בשמו המלא ומציג אותו כסמל לעושר מופרז ולמעשה כפרזיט. ממדאני עדיין מתנהג כמו אחרון הפעילים החברתיים, ולא כמו ראש אחת הערים החשובות ביותר בעולם. בתקופה של אלימות פוליטית גוברת, שכללה את רצח בריאן תומפסון (מנכ"ל United Healthcare) על ידי לואיג'י מנג'יוני בדצמבר 2024 - הפניית זרקור על אזרח פרטי מזמינה תשומת לב לא רצויה. הסרטון עבר 52 מיליון צפיות ב-X, וגריפין מצידו לא נשאר חייב.

המדיניות שגורמת לעשירים לארוז

ממדאני, דמוקרט-סוציאליסט שמתקשה להסתיר את פרצי הקומוניזם בנאומיו הרבים מאז שנבחר לתפקיד בנובמבר 2025, נמצא בעמדת עימות מוחלט עם קהילת העסקים של ניו יורק, לא רק עם גריפין. "מס ה-pied-à-terre" החדש שהציג (שיוחל על דירות יוקרה המשמשות כבית שני ולא כמגורים קבועים בעיר) הוא אגרה שנתית על נכסי יוקרה בשווי מעל 5 מיליון דולר שבעליהם אינם מתגוררים בעיר באופן קבוע. לדבריו, ההכנסה הצפויה לעיר היא לפחות 500 מיליון דולר בשנה, ותופנה לממן לטיפולי בריאות לילדים, ניקיון רחובות ובטיחות שכונתית.

תגובת הנגד לסרטון הגיעה מהר. ג'רלד ביסון, סמנכ"ל התפעול של Citadel, שלח אימייל לעובדים בו פירט שהחברה "עומדת להתחיל בפיתוח של "350 פארק אווניו", אשר יצור 6,000 משרות בנייה בשכר גבוה ויתמוך ביצירת יותר מ-15,000 משרות קבועות במרכז מנהטן. הפרויקט, אם נתקדם, יכלול יותר מ-6 מיליארד דולר של השקעות". לפתע, בניית מגדל המשרדים בן 62 הקומות בשטח של כ-167,000 מ"ר, אשר אמור להסתיים ב-2032, נמצא בסימן שאלה.

לאחר שלושה שבועות, גריפין עצמו התבטא לראשונה על הנושא: "זה היה קריפי. ציפית בסרטון שלוש פעמים, הייתי חייב. בפעם הראשונה חשבתי לעצמי 'זאת בדיחה'. ובפעם השניה כבר חשבתי שזה מפחיד. מנכ"ל United Healthcare נרצח כמה רחובות מהבית שלי". גריפין דיבר על ניסיון ההתנקשות הנוסף על חייו של טראמפ באירוע כתבי הבית הלבן, והסביבה הפוליטית האלימה השוררת בארה"ב. כשנשאל לגורל פרוייקט 350 פארק אווניו, אמר מנהל קרן הגידור: "שינינו את התכניות שלנו במיאמי, ויהיה לנו בניין משרדים גדול יותר שם. מה שנעשה לגבי הפרוייקט ב(שדרות) פארק עדיין נמצא בדיונים".

ההכנסה בורחת: 13 מיליארד דולר ותור של מיליונרים בדרך החוצה

הבעיה הכלכלית עמוקה מכפי שנראה על פני השטח. על פי נתוני מחלקת המיסים של מדינת ניו יורק, נכון לשנת 2024, משלמי מס שמרוויחים מעל מיליון דולר בשנה משלמים 45% מכלל מס ההכנסה שנגבה במדינה. הם מהווים פחות מ-1% מהאוכלוסייה - אך מממנים כמעט מחצית מהשירותים הציבוריים. הבעיה במהלך של ממדאני הוא אותו פגם בכל מדיניות סוציאליסטית - ההנחה שהכול ישאר אותו הדבר, ורק ההכנסות מהמיסים האחרונים שהוטלו יתווספו לתקציב העיר. בפועל, רבים כבר הודיעו שבכוונתם לעזוב, ופלורידה מחכה בידיים פתוחות.

אך לא הכול באשמת ממדאני, בריחת המיליונרים וההשקעות מניו יורק כבר החלה מזמן. לפי נתוני ה-Citizens Budget Commission, חלקה של ניו יורק במיליונרים האמריקנים ירד מ-12.7% ב-2010 ל-8.7% ב-2022. הירידה שוות ערך לאובדן של למעלה מ-13 מיליארד דולר בהכנסה מס פוטנציאלית. בשנת 2023 בלבד, ניו יורק איבדה 10.7 מיליארד דולר נטו מהגירה בין-מדינתית - הנתון השני הגבוה ביותר בארה"ב אחרי קליפורניה. מעל 15,500 משלמי מס בעלי הכנסה גבוהה עזבו את ניו יורק סיטי על חמשת רובעיה בין מאי 2024 לאוקטובר 2025, כשכל התזוזה הלכה למדינות ללא מס הכנסה.

אבל ממדאני מתעלם מהמציאות הזו. עם כניסתו לתפקיד השנה הוא הגיש תקציב ראשוני עם גירעון של 5.4 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות - ולשם סגירתו, הוא מנסה להעלות את ארנונת הנדל"ן ב-9.5%. זו תהיה העלאה הראשונה מסוג זה מאז 2001-2002, לאחר המיתון הכלכלי שלאחר 11 בספטמבר. הסכנה היא ממשית: בעלי נכסים, כצפוי, יעבירו את העלייה לשוכרים. במקביל הציע ראש העיר למשוך 1.2 מיליארד דולר מקרן החירום של העיר - שמטרתה לשמש רזרבה למיתון. אם הקרן תרד מתחת לסף של 7.5% מהתקציב, סוכנויות הדירוג Fitch עלולות לבחון הורדת דירוג האשראי של העיר.

המכולת הסוציאליסטית והחוק הברזל של הסוציאליזם

השאלה היא לא רק כמה ממדאני גובה, אלא לאיפה הכסף הזה הולך. ראש העיר מקדם תוכנית לפתיחת חמש מכולות מסובסדות בבעלות העירייה, אחת בכל רובע, במטרה להוזיל מחירי מצרכי יסוד. הראשונה, שתיבנה מאפס בהארלם המזרחית, צפויה לעלות 30 מיליון דולר ולפתוח את שעריה ב-2029. הבעיה: בסמוך לאתר הבנייה המיועד פועלות חמש מכולות, ובמרחק הליכה של קילומטר אחד בלבד - קמעונאית הענק Costco. בנוסף, עלות הקמת מכולת רגילה באותה שכונה נעה סביב ה-3 מיליון דולר בלבד, ויכולה לפתוח את שעריה תוך שלושה חודשים במקום שלוש שנים.

הדינמיקה של מכולות ממשלתיות מוכרת מהיסטוריה: מוצרים מסובסדים נגמרים מהר, המדפים ריקים, ובסוף הממשלה נדרשת להשתלט על אמצעי הייצור כדי לקיים את ההבטחה. זהו טיבו של סוציאליזם: כשנגמר לך הכסף של אנשים אחרים, ההגדרות מתרחבות. מן הצפוי, כשיגמרו לממדאני דירות שניות בשווי 5 מיליון דולר להטיל עליהן מס, ההיגיון הכלכלי מוביל לדירות רגילות בשווי 5 מיליון, ואז על אלו בשווי 3 מיליון, ואז מיליון, ואז רכוש בכללי. הכול כמובן למטרת מימון תכניות חברתיות: אוטובוסים חינם, ביטוח בריאות "חינם" במדינה עם אחוזי תחלואה מהגבוהים במדינות המערב, ומכולות ממשלתיות שיתחרו בבעלי עסקים פרטיים - שממילא עובדים על רווח בשוליים.

מובן שיש כעס בנוגע לפער באיכות החיים בין העשירים לרוב האוכלוסייה - ניו יורק יקרה להחריד ועל כך ממדאני נבחר. תושבי העיר ניו יורק משלמים כיום מס הכנסה מדינתי של עד 10.9% בנוסף למס עירוני של עד 3.876%, מה שיוצר עומס מס של כמעט 15% לפני שמתחילים בכלל עם המס הפדרלי העומד על עשרות אחוזים. אבל המדיניות של ממדאני פועלת נגד האינטרסים של העיר. בריחה של מיליונרים או מכירה מהירה של נכסים תוביל לצניחת הנדל"ן, שתכאיב לכל תושבי העיר.

הבעיה לא ייחודית לניו יורק

ממדאני מייצג בעיה של המפלגה הדמוקרטית בצורה יותר רחבה: אמריקנים לא אוהבים שמענישים הצלחה, והם לא אוהבים כשעושים את זה לאחרים. כמובן שלא רק מניו יורק המיליונרים בורחים, גם מקליפורניה - אך זהו סיפור בפני עצמו (יהיה היפר לינק לכתבה על לוס אנג'לס).

אחד ממובילי המפלגה הדמוקרטית כרגע הוא הסנאטור העצמאי ברני סנדרס, מי שנחשב לדמות אב של ממדאני, וזה שמנהל מדיניות סוציאליסטית - אנטי ישראלית מובהקת בסנאט. לאחרונה סנדס הוביל הצבעה שבה 40 סנטורים דמוקרטים תמכו בחסימת מכירת בולדוזרים לישראל בשווי 295 מיליון דולר. לאחר שהפך בשנים האחרונות למיליונר בעצמו, עבר מלתקוף את העשירים בכללי - להתמקד במיליארדרים וב"אולטרה עשירים". ממדאני עצמו גדל בבית אמיד, עם אב פרופסור רדיקלי ואם שקידמה פרופגנדה פרו-פלסטינית. גם סנדרס וגם ממדאני מטיפים לחיים שיתופיים מאחורי גדרות ובתוך דירות יוקרה, כמו רוב הסוציאליסטים המפורסמים.

הנהירה השלילית מניו יורק של האחוזון העליון, זה שכמעט לבדו אחראי על מימון התכניות הנדיבות שמהן נהנית העיר, מתווספת לעזיבת יהודים רבים לאור עליית האנטישמיות שזינקה במאות אחוזים מאז השבעה באוקטובר. קתי הוקול, המושלת הנוכחית של ניו יורק שהגיעה לתפקיד כסגניתו של קווומו לאחר שהתפטר, התחננה בפני עשירים שעזבו לפלורידה לשוב לניו יורק - ללא הצלחה. ניו יורק עמדה כבר על סף קריסה כלכלית בעבר, אך מה שהציל אותה בכל פעם הם הקן גריפינים של העולם, לא מדיניות חונקת שדוחפת משקיעים החוצה.