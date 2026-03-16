טקס פרסי האוסקר ה-98 נערך הלילה (בין ראשון לשני) בתיאטרון דולבי שבלוס אנג'לס, בהנחיית קונאן אובראיין - ששב לתפקיד בפעם השנייה לאחר שהנחה בשנה שעברה.

לצד החגיגיות, השנה מרחף מעל הטקס איום אפשרי, כשה-FBI הזהיר את הרשויות בקליפורניה מפני איום אפשרי של כטב"מים איראניים, ברקע המלחמה שמנהלות ארה"ב וישראל עם המשטר האיסלאמי.

את הפרס הראשון של הערב, לשחקנית המשנה הטובה ביותר, קטפה איימי מאדיגן על תפקידה ב"שעת הנעלמים". זה אוסקר ראשון שלה, בגיל 75, אחרי קריירה ארוכה. בכך הפכה לשחקנית השנייה המבוגרת ביותר שזוכה בפרס, אחרי פגי אשקרופט שעשתה זאת בגיל 77.

שון פן זכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר, על תפקידו ב"קרב רודף קרב". בכך הצטרף לרשימה מצומצמת מאוד של שחקנים שזכו בשלושה אוסקרים. עם זאת, הוא לא הופיע לטקס והזוכה משנה שעברה ומגיש הפרס, קירן קולקין, קיבל את הפרס בשמו. האוסקרים הקודמים של פן היו על "מיסטיק ריבר", גם כן בקטגוריית שחקן המשנה, ואז על "מילק" בקטגוריית השחקן הראשי.

בפרס לסרט האנימציה הטוב ביותר זכה כצפוי "ציידות השדים של הקיי פופ". בקטגוריית סרט האנימציה הקצר זכתה הפנינה "The Girl Who Cried Pearls".

בפרס התסריט המקורי זכה ריאן קוגלר על "החוטאים", אותו גם ביים. פול תומאס אנדרסון זכה בפרס התסריט המעובד על "קרב רודף קרב".

בפרס הסרט העלילתי הקצר זכו במשותף "הזמרים" בנטפליקס והסרט הצרפתי "Two People Exchanging Saliva". הסרט הישראלי המועמד, "כתם קצבים", לא זכה.

קסנדרה קולוקונדיס עשתה היסטוריה כשזכתה בקטגוריה חדשה - ליהוק. קולוקונדיס זכתה בפרס על עבודתה בסרט "קרב רודף קרב". היא המלהקת היא שותפתו הקבועה של הבמאי פול תומאס אנדרסון, וליהקה לאחרונה גם את "הברוטליסט".

בפרס לסרט התיעודי הקצר זכה "כל החדרים הריקים", של סטיב הרטמן ולו בופ. הבמאית הישראלית הילה מדליה שהייתה מועמדת עם Children No More: Were and Are Gone לא זכתה. בכך, שני המועמדים הישראלים בטקס יצאו ממנו עם הישג מכובד, אך ללא הפסלון המוזהב.

את רשימת המועמדויות מוביל הסרט "חוטאים" של הבמאי ריאן קוגלר, עם מספר שיא של 16 מועמדויות - בכך עקף את השיא הקודם, 14 מועמדויות של הסרטים "הכול אודות חווה", "טיטאניק" ו"לה לה לנד".

שני סרטים ישראליים מועמדים לפרס האוסקר: הסרט הקצר העלילתי "Butcher's Stain" מועמד בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר. הסרט עוקב אחר סמיר, ערבי-ישראלי העובד בסופרמרקט בתל אביב, שמואשם בהשחתת פוסטרים של חטופים בחדר ההפסקה במקום עבודתו. מול איום ממשי על פרנסתו, הוא יוצא להוכיח את חפותו - מאבק שחושף מתחים חברתיים, חשדנות ודעות קדומות. את הסרט ביים מאיר לוינסון-בלאונט, בוגר החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב.

בנוסף, הסרט הדוקומנטרי הקצר "Children No More: Were and Are Gone" של הבמאית הישראלית הילה מדליה מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הקצר הדוקומנטרי הטוב ביותר. הסרט מתעד פעילי שלום ישראלים המקיימים משמרות דוממות בתל אביב, בהן הם מציגים תמונות של ילדים שנהרגו בעזה. למרות התנגדות ציבורית ולעיתים עוינות, המחאה השקטה והחסרת מילים מבקשת להדגיש את המחיר של המלחמה.

גם הסרט "קולה של הינד ראג'ב" מועמד לאוסקר. הוא עוסק במותה של הילדה העזתית שנלכדה ברכב תחת אש. הסרט משלב הקלטות מקוריות של קול הילדה עם סצינות דרמטיות המתארות את פעולתם של מגישי העזרה ושל צוותי החירום.

רשימת המועמדים המלאה:

הסרט הטוב ביותר

"בוגוניה"

F1

"פרנקנשטיין"

"המנט"

"מרטי סופרים"

"קרב רודף קרב"

"הסוכן החשאי"

"ערך סנטימנטלי"

"חוטאים"

"חלומות רכבת"

הבימוי הטוב ביותר

קלואי ז'או - "המנט"

ג'וש ספדי - "מרטי סופרים"

פול תומאס אנדרסון - "קרב רודף קרב"

יואכים טרייר - "ערך סנטימנטלי"

ראיין קוגלר - "חוטאים"

השחקנית הראשית הטובה ביותר

ג'סי באקלי - "המנט"

רוז ביירן - "אם היו לי רגליים הייתי בועטת בך"

קייט הדסון - "שיר מריר מתוק"

רנאטה ריינסבה - "ערך סנטימנטלי"

אמה סטון - "בוגוניה"

השחקן הראשי הטוב ביותר

טימותי שאלאמה - "מרטי סופרים"

לאונרדו דיקפריו - "קרב רודף קרב"

אית'ן הוק - "בלו מון"

מייקל בי. ג'ורדן - "חוטאים"

ואגנר מורה - "הסוכן החשאי"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אל פאנינג - "ערך סנטימנטלי"

אינגה איבסדוטר ליליאס - "ערך סנטימנטלי"

הזוכה: איימי מדיגן - "שעת הנעלמים"

וונמי מוסאקו - "חוטאים"

טיאנה טיילור - "קרב רודף קרב"

שחקן המשנה הטוב ביותר

בניסיו דל טורו - "קרב רודף קרב"

ג׳ייקוב אלורדי - "פרנקנשטיין"

דלרוי לינדו - "חוטאים"

הזוכה: שון פן - "קרב רודף קרב"

סטלן סקושגורד - "ערך סנטימנטלי"

תסריט מקורי

רוברט קפלואו - "בלו מון"

ג'עפר פנאהי - "זו הייתה רק תאונה"

רונלד ברונסטין וג'וש ספדי - "מרטי סופרים"

יואכים טרייר ואסקיל ווגט - "ערך סנטימנטלי"

הזוכה: ריאן קוגלר - "חוטאים"

תסריט מעובד

וויל טרייסי - "בוגוניה"

גיירמו דל טורו - "פרנקנשטיין"

קלואי ז'או ומגי אופרל - "המנט"

הזוכה: פול תומאס אנדרסון - "קרב רודף קרב"

קלינט בנטלי וגרג קוודר - "חלומות רכבת"

סרט אנימציה

"ארקו"

"אליאו"

הזוכה: "ציידות השדים של הקיי פופ"

Little Amélie or the Character of Rain

"זוטרופוליס 2"

ליהוק

"המנט"

"מרטי סופרים"

הזוכה: "קרב רודף קרב"

"הסוכן החשאי"

"חוטאים"

צילום

"פרנקנשטיין"

"מרטי סופרים"

"קרב רודף קרב"

"חוטאים"

"חלומות רכבת"

עיצוב תלבושות

"אווטאר: אש ואפר"

הזוכה: "פרנקנשטיין"

"המנט"

"מרטי סופרים"

"חוטאים"

עריכה

F1

"מרטי סופרים"

"קרב רודף קרב"

"ערך סנטימנטלי"

"חוטאים"

עיצוב הפקה

"פרנקנשטיין"

"המנט"

"מרטי סופרים"

"קרב רודף קרב"

"חוטאים"

פסקול מקורי

"בוגוניה"

"פרנקנשטיין"

"המנט"

"קרב רודף קרב"

"חוטאים"

שיר מקורי

Dear ME - "דיאן וורן: בלתי נלאית"

Golden - "ציידות השדים של הקיי פופ"

I Lied To You – "חוטאים"

Sweet Dreams of Joy - ויווה ורדי

"חלומות רכבת" - "חלומות רכבת"

סאונד

F1

"פרנקנשטיין"

"קרב רודף קרב"

"חוטאים"

"סיראט"

אפקטים חזותיים

"אווטאר: אש ואפר"

F1

"עולם היורה: תחייה"

"האוטובוס האבוד"

"חוטאים"

איפור ועיצוב שיער

הזוכה: "פרנקנשטיין"

"קוקוהו"

"חוטאים"

"מכונת המחץ"

"האחות המכוערת"

סרט קצר עלילתי

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

הזוכה: The Singers

הזוכה: Two People Exchanging Saliva

סרט אנימציה קצר

Butterfly

Forevergreen

הזוכה: The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

סרט תיעודי

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

"מר אף אחד נגד פוטין"

"השכנה המושלמת"

סרט תיעודי קצר

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

הסרט הבינלאומי

"הסוכן החשאי" - ברזיל

זו הייתה רק תאונה" - צרפת

"ערך סנטימנטלי" - נורווגיה

"סיראט" - ספרד

"קולה של הינד רג'אב" - תוניסיה