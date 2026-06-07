תיעוד בלתי נתפס מארה"ב: גבר נמלט מהמשטרה - והתינוק נזרק מהרכב

תינוק בן ארבעה חודשים נזרק מרכב בהתהפכות במהלך מרדף משטרתי ב-24 במאי 2026. שוטרי משטרת מדינת ארקנסו ניסו לעצור רכב עקב עבירת תנועה בקמדן. הנהג, טייריס פלטשר בן ה-28 מאל דוראדו, נמלט במהירות של מעל 160 קמ"ש.

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לאחר התערבות טקטית, פלטשר איבד שליטה, פגע בעמוד תאורה והפך את רכב השטח. התינוק בן ארבעה החודשים נזרק מהרכב במהלך ההתהפכות. שלושה ילדים נוספים, כולם מתחת לגיל שש, נותרו בפנים וחולצו על ידי השוטרים.

כל ארבעת הילדים סבלו מפציעות קלות וטופלו במרכז הרפואי של מחוז אואצ'יטה. החוקרים מצאו כלי נשק מושחת ומריחואנה ברכב.