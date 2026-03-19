מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסת' מסר היום (חמישי) הצהרה בפנטגון, בה מסר סקירה על המלחמה באיראן. הוא הבהיר כי "המטרות נותרו ברורות מהיום הראשון: השמדת מערך הטילים, מניעת נשק גרעיני ועצירת יכולות הייצור העתידיות של המשטר בטהרן". בנוסף הדגיש כי ארה"ב נמצאת בדרך לניצחון מוחלט בתנאים שלה.

"כל משפחות החללים אמרו לנו - כבדו את ההקרבה שלהם וסיימו את העבודה. אנחנו נכבד את הבקשות שלהם", פתח הגסת' את דבריו בהתייחס לחיילים האמריקנים שנהרגו עד כה במהלך המערכה. הוא התייחס גם לביקורת הפנימית בארה"ב ואמר: "הלחץ על טראמפ לא יעצור, אנחנו יודעים שיש אנשים בתקשורת שרוצים שהוא ייכשל. לכן אני מדבר ישירות אל העם האמריקני".

הגסת' הציג נתונים קשים מבחינת המשטר האיראני, וטען כי היכולות הצבאיות של המדינה ספגו מכה אנושה: "מערכות ההגנה האווירית שלהם שוטחו, מערכות הטילים הושמדו. פגענו במאות בסיסים תעשייתיים, ויכולת הייצור שלהם נפגעה אולי בצורה הקשה ביותר".

לדבריו, איראן איבדה את רוב כוחה ההתקפי: "הם היו יורים יותר לו היו יכולים, אבל הם פשוט לא מסוגלים. יכולות השיגור של איראן, גם של טילים וגם של כטב"מים, ירדו ב-90%. הצי שלהם? הוא פשוט לא קיים עוד". הגסת' הוסיף כי היום צפוי להיות "יום התקיפות העצים ביותר באיראן" מאז תחילת המבצע.

בדבריו דחה את הטענות כי ארה"ב נגררת למלחמה חסרת תכלית: "כל הדיבורים על 'מלחמת נצח' או 'ביצה טובענית' לא יכולים להיות רחוקים יותר מהאמת. זו לא המלחמה הזאת. הנשיא יודע יותר טוב - זהו זעם אפי מרוכז וממוקד".

הוא ציין כי המבצע מתנהל תחת מדיניות "אמריקה תחילה" (America First) ותקף את הגישה האירופית: "אנשים צריכים להודות לטראמפ על העבודה שהוא עושה למען העולם החופשי. מדינות אירופה הן בעלות ברית כפויות טובה".

בנוסף, הגסת' קשר ישירות בין המשטר בטהרן לבין ארגוני הטרור באזור: "איראן סיפקה מידע, מנהרות וטילים לחמאס ולשאר הפרוקסים שלהם. אנחנו צדים אותם ללא לאות והתוצאות מדברות בעד עצמן. במשך עשורים איראן שפכה כסף לטרור, ועכשיו אנחנו צדים אותם אחד אחד".

הוא הדגיש כי האיום הגרעיני נותר בראש סדר העדיפויות: "המשטר מסרב לנטוש את תוכנית הגרעין - זה איום ישיר על אמריקה ועל העולם. איראן הייתה איום 47 שנה, כשהייצוא העיקרי שלה הוא טרור בחסות המדינה. אנחנו נלחמים כדי לנצח, ואנחנו מנצחים בתנאים שלנו".

בנוסף הבהיר כי אין דד ליין לסיום המלחמה, "טראמפ יחליט". בנוסף שיבח את בעלות הברית של ארה"ב: "ישראל רוצה, מסוגלת ובעלת ברית איתנה. גם מדינות המפרץ מסייעות במאמץ מול איראן. קטאר, בחריין, האמירויות, סעודיה - גאים לעמוד לצידן". עוד אמר שארה"ב פועלת להחזיר את האינטרנט באיראן: "אנחנו משגיחים על מצב האינטרנט - נקטנו בפעולות לא אפרט כאן. המשטר מנסה שהעולם לא יראה מה קורה, אנחנו עובדים על זה".

הגסת' הוסיף: "אנחנו מחזיקים בקלפים. לנו יש מטרות - והן ברורות. לבעלות בריתנו יש מטרות שלהן. ישראל שלחה אזהרה והנשיא הבהיר זאת - כשאתה פוגע בקארג'... ארה"ב שולטת בגורל המדינה הזאת".

ראש המטות המשולבים דן קיין הוסיף כי "פיקוד המרכז מחויב להשיג את יעדינו - כל יום אנחנו תוקפים עמוק יותר בשטח איראן". כמו כן אמר: "אנחנו ממשיכים לתקוף מחסני מיקוש ומחסני נשק ימיים - והלחץ ימשיך. ארה"ב הפילו אמש 5,000 פצצות חודרות בונקרים, או תוקפים בעיראק מיליציות איראניות המהוות איום". הוא אישר כי הצבא תקף גם מעל 90 מטרות צבאיות באי קארג', ליד המפרץ הפרסי.