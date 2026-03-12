טקס האוסקר בסכנה? האזהרה של ה-FBI ממתקפת כטב"מים איראנית

בהלת הכטב"מים בקליפורניה גוברת, כשאזהרה של ה-FBI מנקמה אפשרית של האיראנים, מעמידה סימן שאלה גדול על קיומו של טקס האוסקר במדינה בעוד ימים ספורים, ב-15 במרץ.

האבטחה באירוע עשויה להיות המחמירה ביותר בשנים האחרונות, עם אמצעים קיצוניים לשמירה על ביטחון הציבור. האזרחים דורשים מהרשויות שקיפות בנוגע לאיומים הצפויים, והחשש מניסיון לפגיעה באירועים בפרופיל גבוה.

כזכור, אתמול פורסם דיווח דרמטי בארצות הברית. רשת ABC News דיווחה כי ה-FBI העביר אזהרה חמורה לרשויות במדינת קליפורניה בעקבות חשש למתקפה איראנית אפשרית מכיוון האוקיינוס השקט.

על פי הדיווח, גורמי מודיעין בארה"ב מעריכים כי כבר בחודש פברואר הוציאה איראן מספר אוניות לכיוון האוקיינוס השקט, וכי קיים חשש שהן עלולות לשמש בסיס לשיגור כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מרכזי אוכלוסייה במדינה.

ההתראה עוררה דריכות רבה בקרב גורמי הביטחון בארצות הברית. מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, עדכן כי הוא מודע למצב והכריז על מצב חירום ביטחוני במדינה בעקבות החשש למתקפה אפשרית מהים.