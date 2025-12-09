אנטישמיות בקנדה: אלמונים עקרו מזוזות ממתחם דיור מוגן

חשד לפשע שנאה בקנדה: משטרת טורנטו פתחה היום (שלישי) בחקירה לאחר שמספר מזוזות הוסרו מפתחי דירות בבניין מגורים בצפון יורק.

https://x.com/i/web/status/1998197158051459437 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

סניף חב"ד בקנדה שהגיע למקום, החליפו הגדילו והתקינו מזוזות בדלתות, לפחות 20 נתלשו. כ-20 נציגים ומתנדבים ממרכז הקהילה היהודית-רוסית של חב"ד ביקרו את התושבים והציעו ערכות נרות חנוכה וחלקו דברי תורה.

האנטישמיות הגוברת בקנדה

בחודש ספטמבר האחרון התרחש פשע שנאה אנטישמי נוסף ובו הושחתו במדינה שלושה בתי כנסת, עם גרפיטי בו נכתב: "היהודים ביצעו את פיגועי ה-11 בספטמבר". בנוסף, אירעה תקרית נוספת חמורה, בה גבר יהודי הותקף באכזריות לנגד עיני ילדיו בלב העיר מונטריאול. התוקף גם השליך את הכיפה של הקורבן לרצפה.

באירוע החמור נדחף הגבר, בעל חזות יהודית ברורה, ולאחר מכן הושלכה הכיפה שלו לרצפה. התוקף עזב את המקום, בעוד בתו של הקורבן מבוהלת ומנסה לעזור לו לקום.