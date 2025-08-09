טראמפ הודיע: "אפגש עם פוטין בשבוע הבא באלסקה"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא צפוי להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה ביום שישי בשבוע הבא. הביקור האחרון של פוטין בארה"ב היה בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בספטמבר 2015.

בקרמלין אישרו את הפגישה, כאשר יועצו של פוטין יורי אושקוב אמר: "רוסיה וארה"ב הן שכנות קרובות, לכן הגיוני שהפגישה תתקיים באלסקה". המנהיגים צפויים לדון בין היתר בהפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה. טראמפ אמר כי הוא "מאמין שפוטין וזלנסקי רוצים לראות שלום".

נציין כי נשיא רוסיה הציג השבוע לממשל טראמפ הצעה גורפת להפסקת אש באוקראינה, בדרישה לוויתורים טריטוריאליים גדולים מצד קייב בתמורה להפסקת הלחימה, על פי גורמים אירופים ואוקראינים. בנוסף, פוטין אמר לשליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף כי יסכים להפסקת אש מוחלטת אם אוקראינה תסכים להסיג כוחות מכל מחוז דונייצק באוקראינה. לאחר מכן רוסיה תשלוט באזורי דונייצק ולוהנסק, כמו גם בחצי האי קרים, אותו כבשה ב-2014.

קודם לכן, נשיא אזרבייג'אן אליהם אלייב וראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן הגיעו לבית הלבן, שם חתמו על הסכם שלום, אחרי עשרות שנים של מלחמה בין המדינות. טראמפ כינה את המעמד "רגע היסטורי". בהמשך, מנהיגי ארמניה ואזרבייג'אן הודיעו כי יגישו מועמדותו של טראמפ לפרס נובל לשלום.