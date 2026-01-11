אנטישמיות בארה"ב: בית הכנסת ההיסטורי של מיסיסיפי הוצת

בית כנסת במדינת מיסיסיפי בארצות הברית ניזוק במהלך הלילה (שבת-ראשון) באופן משמעותי לאחר שהוצת על ידי אדם אלמוני. לא היו נפגעים בשריפה, אך נזק רב נגרם לספריית בית הכנסת, כמו גם למספרי ספרי תורה.

ראש עיריית ג'קסון, בה נמצא בית הכנסת, אמר בהצהרה על האירוע: "מעשי אנטישמיות, גזענות ושנאה דתית הם התקפות על ג'קסון כולה ויטופלו כמעשי טרור נגד בטיחות התושבים וחופש הפולחן שלהם". בהצרתו גם מסר כי המשטרה המקומית עצרה חשוד בהצתה, אך לא מסר את פרטיו או את החשדות העומדים נגדו.

בית הכנסת "בית ישראל" בעיר ג'קסון, בירת מדינת מיסיסיפי, הוא בית הכנסת הגדול במדינה, וגם אחד הוותיקים שבהם. בשנת 1967 בית הכנסת היה מטרה לפיגוע של ארגון הקו-קלוקס-קלאן הדוגל בעליונות לבנה-נוצרית, תגובה לתפקידה של הקהילה היהודית במיסיסיפי בפעילויות למען זכויות האזרח.