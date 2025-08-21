התווכח על עזה: קצין העיתונות הבכיר של מחלקת המדינה פוטר

מומלצים -

בארצות הברית פורסם היום (חמישי) כי מחלקת המדינה האמריקנית פיטרה את שהד גוריישי, דובר בכיר לענייני ישראל והפלסטינים, לאחר מחלוקות חוזרות ונשנות סביב מדיניות ממשל טראמפ על המלחמה, כולל התוכנית להוצאת מאות אלפי עזתים מהרצועה.

לפי הדיווחים בארצות הברית הפיטורים התרחשו ביום שני, ימים ספורים לאחר ויכוח פנימי על נוסח הצהרה לתקשורת שבה נכתב: "אנחנו לא תומכים בהעברה כפויה של פלסטינים מעזה". את השורה הזו חיבר גוריישי, הדובר שפוטר, כאשר הדברים היו דומים להצהרות קודמות של הנשיא דונלד טראמפ ושל השליח המיוחד למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, שאמרו בפברואר כי "הממשל לא יקדם תוכנית לפינוי העזתים".

עם זאת, מחלקת המדינה פסלה את הנוסח והנחתה את הפקידים: "לחתוך את השורה המסומנת באדום – בבירור". כך, נכתב במזכר מתוארך לשבוע שעבר. גורמים אמריקנים אמרו כי פיטוריו של גוריישי שלחו מסר לעובדי מחלקת המדינה כי "תקשורת הסוטה ממסרים פרו-ישראליים נלהבים - גם אם היא עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשל ארוכת השנים - לא תתקבל".

מתוך חשבון TruthSocial של דונלד טראמפ

במחלקת המדינה לא נימוקו את פיטוריו של גוריישי: "אנחנו לא מגיבים על מיילים או טענות שהודלפו. למשרד יש אפס סובלנות כלפי עובדים שמבצעים התנהגות בלתי הולמת באמצעות הדלפות. עובדי ממשל פדרליים לעולם לא יוכלו להביא את הדעות הפוליטיות האישיות שלהם לפני סדר היום של הנשיא הנבחר כדין".

בתגובה, גוריישי אמר ל"וושינגטון פוסט" כי לא ניתן לו הסבר לפיטוריו, שמחלקת המדינה לא נדרשה לספק כזה עקב מעמדו כעובד קבלן. גוריישי אמר שהתקרית העלתה "שאלות מטרידות בנוגע לעמדת המשרד בנוגע לגירוש אפשרי של פלסטינים מעזה". לאחר מכן אמר כי "למרות יחסי עבודה קרובים עם רבים מעמיתיי, לא הצלחתי לשרוד את המחלוקות הללו".