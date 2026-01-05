השראה לסרטים: הכירו את יחידת העילית האמריקנית שלכדה את נשיא ונצואלה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגדיר את לכידת נשיא ונצואלה כמבצע הצבאי המשמעותי ביותר מאז מלחמת העולם השנייה - אותו יכל לבצע רק כוח דלתא, יחידת העילית החשאית של צבא ארצות הברית. מדובר באותו הכוח שחיסל את מפקד דעאש בסוריה, הפיל את שליט פנמה, והיווה השראה לסרטים הוליוודיים.

מדובר בכוחות מיוחדים, יחידה מספר אחת לפריסה מהירה. משימותיה כוללות סיורים מיוחדים ואיסוף מודיעין, פעולות קומנדו, לוחמה בטרור, מארבים, התנקשויות, חטיפות, חילוץ, הרשימה ארוכה, היעדים מגוונים, האנשים מיוחדים.

כוח דלתא, שילוב בין זרועי שמשלב יחידות וגופי מודיעין הוא הנחשב מכולם, יש נוספים, הכומתות הירוקות, הריינג'רס, וכמובן אריות הים שרשמו אחד ההשגים המרשימים במלחמה בטרור.

דוקא הכישלון הצורב של הדלתא פורס זכה לסרט מצליח , בלקהוק דאון. סיפור ההחלטה האומללה של הנשיא קלינטון להתערב בסומליה נגד שליט דיקטטור. הכוחות ספגו התנגדות שלא ציפו לה, נאלצו להתקפל וספגו אבידות. אבל היה אוסקר. בנוסף, לפני 40 שנה הפך צ'אק נוריס לפנים של מחץ הדלתא, סדרת סרטי האקשן של מנחם גולן, כאן הוא וחבריו משחררים מטוס חטוף ונמלטים איתו אל החופש.

אנשי הדלתא פורס מופעלים עד היום באישור הנשיא ונשארים על פי רוב בצללים גם אחרי סיום תפקידם על פי רוב, אבל יש יוצא מכלל.

כאמור, ההילה מטופחת כבר שנים רבות במשחקי מחשב ווידאו, ומחקרים מלמדים שמהם יצאו דוקא טייסי קרב.כוח דלתא זכה הלילה בהכרה מחודשת והתפעלות חובקת עולם. בעיקר בבית כמובן.

