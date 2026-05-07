דיווח: משרד המשפטים האמריקני חוקר שורת עסקאות חשודות בשוק הנפט
מהפרטים עולה כי דקות לפני ההכרזה של טראמפ על דחיית התקיפה על מתקני האנרגיה של איראן, מהמרים הימרו סכום של יותר מחצי מיליארד דולר שמחירי הנפט יצנחו • הימורים נוספים בוצעו גם לקראת הפסקת האש ועוד
משרד המשפטים האמריקני חוקר שורת עסקאות חשודות בשוק הנפט, כך דווח היום (חמישי) ברשת ABC. מהפרטים עולה כי דקות לפני ההכרזה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב-23 במרץ על דחיית התקיפה המתוכננת על מתקני האנרגיה של איראן, מהמרים הימרו סכום של יותר מחצי מיליארד דולר שמחירי הנפט יצנחו.
השתלשלות האירועים
ב-7 באפריל, שעות לפני הכרזת טראמפ על הפסקת האש, מהמרים הימרו סכום של 960 מיליון דולר שמחירי הנפט יצנחו.
ב-17 באפריל, 20 דקות לפני הכרזתו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י על פתיחת מצר הורמוז, מהמרים הימרו סכום של 760 מיליון דולר שמחירי הנפט יצנחו.
ב-21 באפריל, 15 דקות לפני הכרזתו של טראמפ על הארכת הפסקת האש, מהמרים הימרו סכום של 430 מיליון דולר שמחירי הנפט יצנחו.