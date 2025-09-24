דיווח: טראמפ הבטיח למנהיגי ערב שלא יאפשר את סיפוח יו"ש

מומלצים -

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבטיח באופן נחרץ למנהיגי מדינות ערב שלא יאפשר לישראל להכריז ריבונות על יהודה ושומרון, כך דווח היום (רביעי) בפוליטיקו. מקורות המעורים בפרטים ציינו כי במהלך הפגישה, בה נכחו מנהיגי מדינות ערב - קטאר, ירדן, טורקיה, פקיסטן, אינדונזיה, מצרים, איחוד האמירויות וסעודיה - במסגרת העצרת הכללית של האו"ם, הוצגה תוכנית הממשל לסיום המלחמה בעזה.

על פי הדיווחים, המסמך כולל הבטחה של הנשיא האמריקני, כי לא יאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לספח את יהודה ושומרון, לצד תוכניות אחרות הקשורות בממשל ובשליטה ביטחונית באזור.

עוד צוין כי הנושא מגיע על רקע הביקורת העולמית על פעולות ישראל ברצועת עזה וכן על רקע הדיווחים על הרעב ומצב החירום ההומניטרי ברצועה.

כזכור, מוקדם יותר היום דווח בערוץ הסעודי "אל-חדת'", כי לפי מקורותיו "התוכנית האמריקנית בעניין עזה צפויה להתפרסם היום". מהדיווח עלה כי התוכנית כוללת את סיום המלחמה לצד שחרור החטופים, נסיגה הדרגתית של ישראל מעזה וכניסת סיוע דרך ארגונים בינלאומיים".

כאמור, "תוכנית השלום" מבוססת על הפסקת אש ישראלית למשך עשרים יום, שלאחריה חמאס ימסור חטופים ישראלים. מדינות ערביות ואסלאמיות, לפי התכנית, ישלטו לאחר מכן ברצועת עזה למשך שלוש שנים, ובמהלכן תוקם ממשלה פלסטינית ללא מעורבות חמאס. מקורות יודעי דבר מסרו לאל-נשרה כי מדינות ערב הרלוונטיות הביעו את הסכמתן להצעת טראמפ.