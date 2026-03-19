ג'ו קנט, לשעבר מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור ובעל ברית של דונלד טראמפ, נמצא תחת חקירת FBI בחשד להדלפת מידע מסווג, כך על פי דיווחים שונים מהלילה (חמישי) בארצות הברית.

על פי מקורות בארה"ב, החקירה נפתחה כבר לפני מספר חודשים, עוד לפני שקנט הודיע השבוע על התפטרותו, שנעשתה במחאה על המלחמה באיראן. החשד המרכזי הוא כי העביר מידע רגיש שלא בהתאם לנהלים.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי מדובר בחקירה מתמשכת, וכי עצם קיומה הפך את ההתפטרות שלו לרגישה במיוחד בזירה הפוליטית. בשלב זה, הרשויות האמריקניות לא פרסמו פרטים נוספים, והחקירה נמשכת.

במקביל, גורמים בסביבת טראמפ מתחו ביקורת על קנט ואף האשימו אותו בהדלפות מיד לאחר פרסום פרישתו.

כזכור, בתחילת השבוע הודיע קנט על התפטרות מתפקידו בשל המלחמה. לטענת קנט, איראן "לא היוותה איום מיידי על ארצות הברית, וזה ברור שהתחלנו במלחמה הזו בשל לחץ מצד ישראל והלובי האמריקני החזק שלה".

במכתבו אמר קנט כי הוא תמך בערכים ובמדיניות החוץ של טראמפ בעשור האחרון. "בכהונתה הראשונה, הבנת טוב יותר מכל נשיא מודרני כיצד להפעיל כוח צבאי באופן נחרץ מבלי להיגרר למלחמות בלתי נגמרות. הדגמת זאת על ידי חיסולו של קאסם סולימאני והבסת דאעש", נכתב.

עם זאת, לטענת ראש המרכז הלאומי למלחמה בטרור, בכהונתו הנוכחית "בתחילת ממשל זה, בכירים ישראלים וחברים בעלי השפעה בתקשורת האמריקנית פתחו בקמפיין דיסאינפורמציה שערער לחלוטין את פלטפורמת ה'אמריקה לפני הכל' שלך - וזרע רגשות תומכי-מלחמה כדי לעודד מלחמה עם איראן".

קנט האשים כי "תיבת תהודה" זו שימשה כדי להונות את טראמפ להאמין שאיראן מהווה איום מיידי על האמריקנים, שמדובר ב"טקטיקה שבה השתמשו הישראלים כדי למשוך אותנו למלחמת עיראק ההרסנית, שעלתה לאומה שלנו בחייהם של אלפים מטובי בנינו ובנותינו".

"כוותיק קרב שנפרס ללחימה 11 פעמים וכ"בעל כוכב זהב" (אלמן מלחמה) שאיבד את אשתו האהובה שנון במלחמה שיוצרה על ידי ישראל, אינני יכול לתמוך בשליחת הדור הבא להילחם ולמות במלחמה שאינה משרתת שום תועלת לעם האמריקאי ואינה מצדיקה את מחיר החיים האמריקאים", הוסיף.