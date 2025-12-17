"השתמש בנשק קטלני": בנו של רוב ריינר יואשם ברצח הוריו

התובע המחוזי של מחוז לוס אנג'לס הודיע במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) כי כתב אישום בגין רצח מדרגה ראשונה יוגש נגד ניק ריינר, שרצח את הוריו רוב ריינר ומישל סינגר.

מדובר בשני סעיפים של רצח מדרגה ראשונה, לצד אישום של שימוש באופן אישי בנשק מסוכן וקטלני - סכין.

כזכור, בראשון בלילה, הבמאי והקולנוען היהודי האגדי, ריינר ואישתו מישל, אותרו בביתם בשכונת ברנטווד בלוס אנג'לס כשהם ללא רוח חיים, כשעל גופם סימני דקירה. בהמשך התברר כי בנם ניק, אשר ידוע בהתמכרויותיו החוזרות לסמים, ואף היה מחוסר בית בשלב מסוים, הוא זה שרצח את השניים.

יום למחרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר סערה לאחר שהתייחס למותו של הבמאי ריינר כשכתב ברשת החברתית TruthSocial: "הוא מת על פי הדיווחים עקב כעס שגרם לאחרים באמצעות מחלתו הקשה המכונה 'תסמונת הפרעת טראמפ'".