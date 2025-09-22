"שיחק כאן כילד" - בארה"ב חנכו פארק ע"ש עומר נאוטרה ז"ל

מומלצים -

מאות אנשים התאספו אתמול (ראשון) בעיירת אוייסטר ביי שבמדינת ניו יורק לטקס חניכת פארק על שמו של החלל החטוף סרן עומר נאוטרה.

המחווה המרגשת, שמשקפת סולידריות וכבוד, קיבלה משמעות גדולה אף יותר כאשר רונן, אביו, חשף כי נהג לבקר במקום עם בנו. "לפארק תמיד הייתה משמעות כי נהגנו להביא את עומר לכאן כילד" סיפר ל"ניו יורק פוסט" והוסיף בהערכה למחווה כי "זה סימן מדהים לתמיכה".

אמו, אורנה נאוטרה, אמרה: "בפארק הזה אני רואה את עומר. אני רואה את הילד שלי. לא את החייל, לא את הכותרות. אני רואה ילד מלא שובבות. אני שומעת את הצחוק שלו". עוד הוסיפה כי "אני רוצה שהילדים ישחקו בפארק הזה, שירגישו את מה שעומר הרגיש - שמחה, הרפתקנות, שייכות וקהילה שעוטפת אותך באהבה".

עומר ז"ל נהג לשחק כדורסל כשהתגורר בפליינוויו, וכמחווה לכך העיירה הקימה מגרש כדורסל בפארק ובו שלט עליו נכתב: "מהפארק הזה, שבו שיחק פעם כילד - לשדה הקרב הרחוק שבו נלחם למען החופש והדמוקרטיה. עומר היה מנהיג אמיתי בכל מקום בו שירת. אנו נכבד לנצח את בן קהילתנו על אומץ ליבו, גבורתו הנדיבה ואהבתו הבלתי מעורערת לאנושות".

השחקן והקומיקאי מייקל רפפורט, שהכיר את בני הזוג נאוטרה מפעילותו הפרו-ישראלית, נכח באירוע חניכת הפארק ואמר כי התרגש מסיפורה של המשפחה. הוא קרא במסר לחמאס "לשחרר באופן מיידי את גופתו של עומר נאוטרה ז"ל יחד עם גופותיהם של החטופים האחרים שנרצחו - תוך שחרור אלו החיים".

סרן נאוטרה היה בן 21 כשנפל בקרבות בשבעה באוקטובר 2023 תוך שפיקד על טנק ונלחם להגנת ישובי עוטף עזה. הוא נולד וגדל בארצות הברית והיה חייל בודד שעלה מניו יורק כדי לשרת בצה"ל. הוא שירת כקצין בגדוד 77 בחיל השיריון ונחטף יחד עם חבריו לטנק - נמרוד כהן, שקד דהן ז"ל ועוז דניאל ז"ל - לרצועת עזה בשעות הראשונות של מתקפת הפתע. במשך שנה וחודשיים הוגדר כחטוף בחיים, עד שבדצמבר 2024 נקבע כי הוא נפל ב-7 באוקטובר וכי גופתו נחטפה. עומר הותיר אחריו שני הורים, אורנה ורונן נאוטרה, ואת אחיו דניאל נאוטרה.