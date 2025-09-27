ה"קטאר-גייט" של ויטקוף: בנו גייס מיליארדים ממדינת המפרץ?

ב"ניו יורק טיימס" פרסמו הלילה (שבת) על אלכס ויטקוף, בנו של השליח המיוחד סטיב, לפיו הוא גייס מיליארדי דולרים ממדינות במפרץ, ובמיוחד בקטאר, לקרן השקעות - בדיוק באותו זמן שאביו בתפקיד. גם הקרן מזרימה כסף בסוף לחברה בבעלות חלקית של סטיב ויטקוף עצמו.

לפי דוברת קרן ההשקעות הריבונית של קטאר, אלכס ויטקוף הציע לקטאר קרן השקעות מתוכננת המתמקדת בפרויקטים של נדל"ן מסחרי בארצות הברית. בחודש מאי, קבוצת ויטקוף קיבלה 100 מיליון דולר מקרן נאמנות פיננסית המנוהלת על ידי חברת ההשקעות הפרטית אפולו גלובל מנג'מנט ונמצאת בבעלות חלקית של קטאר.

ב-2017 שגרירות קטאר שכרה את Stonington Strategies, חברת לובינג המנוהלת במשותף על ידי ניקולס מוזין, אסטרטג פוליטי רפובליקני, וג'ואי אלאהם, מסעדן שבנה קשרים עם פוליטיקאים דרך מסעדותיו הכשרות. משימתם: למצוא יהודים אמריקנים בולטים שמוכנים לערוב לקטאר בפני פקידים פדרליים.

החברה, שקיבלה כמעט 4 מיליון דולר בעמלות מקטאר בשנת 2017, על פי גילויי הלובינג הפדרליים של החברה, מיהרה לפנות לסטיב ויטקוף, בין היתר הודות לידידותו עם טראמפ.

מהבית הלבן נמסר בתגובה לתחקיר: "זוהי עוד הוצאת דיבה שקרית מצד ה'ניו יורק טיימס' הכושל נגד סטיב ויטקוף. אלכס מסיים את תהליך מכירת השקעותיו בחברה שלו".