בפנטגון מודאגים: התוכנית הצבאית החשובה נגד סין כשלה

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח היום (שבת) כי תוכנית שאפתנית של הפנטגון להציב אלפי רחפנים מתקדמים כהכנה לעימות פוטנציאלי עם סין כשלה - וצבא ארצות הברית נאבק להבין כיצד להשתמש בחלק מהמערכות בשטח.

על פי הדיווח, המהלך שהושק לפני כשנתיים כדי לרכוש במהירות נשק אוטונומי בעלות נמוכה בשביל להתמודד עם היכולות הצבאיות של סין, מועבר כעת למחלקה אחרת עקב חשש שהוא אינו פועל מספיק טוב.

המהלך משקף תסכולים מהמכשולים בתוכנית המכונה "Replicator", מאמץ בולט של הפנטגון מכהונת ממשל ביידן שמטרתו לספק אלפי מערכות בינה מלאכותית אוויריות, יבשתיות וימיות עד אוגוסט 2025. סגנית שר ההגנה דאז, קתלין היקס, הכריזה על התוכנית בשנת 2023 עם הבטחה לטכנולוגיה שתהיה "קטנה, חכמה וזולה".

בעוד שהיקס ביקשה מיליארד דולר במשך שנתיים עבור "Replicator", חלק מהמחוקקים קראו להוצאות נוספות של מיליארדי דולרים, בטענה שהסכום הכולל צריך להיות גבוה בהרבה כדי להבטיח את הצלחת המהלך.

חלק מהמערכות היו לא טובות, או שהיו כה יקרות או איטיות לייצור עד שלא ניתן היה לרכוש אותן בכמות הנדרשת. עוד דווח כי הפנטגון גם התקשה למצוא תוכנה שיכולה לשלוט בהצלחה במספר רב של רחפנים, מתוצרת של חברות שונות שיעבדו בתיאום כדי לפגוע במטרה בהתאם.

כעת, נטען כי בפנטגון העבירו את העבודה על "Replicator" לחטיבה חדשה תחת פיקוד המבצעים המיוחדים המכונה קבוצת לוחמה אוטונומית להגנה, או DAWG, בתקווה להאיץ את התוכנית ולהתמקד בנשק המתאים ביותר.

המעורבים בתוכנית ה-"Replicator" חושפים סיבות שונות לאירועים, אך אומרים שהמאמץ היה ברובו הצלחה. חלקם מצביעים על פקידי הצבא, שדחפו לרכוש מערכות שלא היו מוכנות לשימוש, בעוד שאחרים אומרים שהמכשולים היו רק חלק נורמלי מכל ניסיון שאפתני להאיץ טכנולוגיה שעוד לא ממש קיימת.

כאמור, כל התוכנית הזו נועדה כדי להתכונן לעימות פוטנציאלי עם סין באוקיינוס ​​השקט. בייג'ינג הרחיבה במהירות את ארסנל הספינות, המטוסים וכלי הנשק המתקדמים שלה בשנים האחרונות, וגורמים אמריקנים מאמינים שבייג'ינג עשויה להיות מוכנה לכבוש את טייוואן - שותפת סחר מרכזית של ארה"ב - כבר בשנת 2027.