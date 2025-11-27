הירי מחוץ לבית הלבן: החשוד - פליט אפגני בן 29, טראמפ: "פשע נגד האנושות"

הירי סמוך לבית הלבן: נעצר הבוקר (חמישי) חשוד במעשה - רחמנוללה לקנוול, אזרח אפגני, בן 29. על פי החשד ירה אמש לקנוול בשני חיילי המשמר הלאומי ופצע אותם אנוש. הוא שירת באפגניסטן לצד חיילים אמריקנים ועבד באמזון.

לקריאה נוספת: שני אנשי המשמר הלאומי שנורו סמוך לבית הלבן - במצב אנוש

החשוד הוצב בבסיס בקנדהאר (אפגניסטן) במשך חלק מהזמן ששירת בצבא, מסר קרוב משפחה ל-NBC News. הקרוב מסר עוד ששירת עם לקנוול ושהוא תמך בכוחות האמריקנים. "אנחנו היינו אלה שהיו מטרה של הטליבאן באפגניסטן", אמר. "אני לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה". לקנוול שגדל במחוז ח'וסט, היגר לארצות הברית בשנת 2021. הוא התגורר בבלינגהאם, וושינגטון, עם אשתו וחמשת ילדיו.

מפרטי המקרה עולה כי לקנוול ארב לחיילים. הקורבן הראשון נפגעה מיד וקרסה במקום בו עמדה. היא ספגה לפחות שני פצעי ירי במהלך המארב. לאחר מכן, החשוד לקח את נשקה והשתמש בו כדי להמשיך לירות, ופגעה באיש המשמר השני. איש משמר שלישי, שלא נפגע, השיב בסופו של דבר אש, ובכך סיים את ההתקפה. בהמשך נלקח למעצר על ידי חברי המשמר הלאומי והמשטרה. נכון לעכשיו, הוא אינו משתף פעולה עם הרשויות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הצהרה לאחר האירוע, והגיב בזעם: "התקיפה המזוויעה הזו הייתה פעולת רוע, שנאה וטרור. זה היה פשע נגד כל האומה שלנו, נגד האנושות. לבבות כל האמריקנים הערב עם שני שומרי המשמר הלאומי של וירג'יניה המערבית ומשפחותיהם. כנשיא ארה"ב, אני אוודא שהחיה שביצעה את זה ישא בעונש הכבד ביותר...". במקביל, רשויות ההגירה הודיעו כי הטיפול בכל בקשות ההגירה לאזרחים אפגנים יופסק לאלתר, "עד לבדיקה נוספת של פרוטוקולי הביטחון והסינון".