לקראת הידוק היחסים? "ארה"ב וסעודיה דנות על חתימת הסכם הגנה"

לקראת הידוק ביחסי ארצות הברית וסעודיה? הפייננשל טיימס דיווח הבוקר (שישי) כי הממשל בבריאד דן עם וושינגטון על אפשרות של חתימה על הסכם הגנה בין המדינות, בדומה לזה שנחתם מול דוחא. המסמך המדובר כולל התחייבות לפיה כל מתקפה על קטאר - תיתפס כאיום על "השלום והביטחון" האמריקני.

על פי הדיווח, בממלכה מקווים שיהיה ניתן לחתום על ההסכם במהלך ביקורו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בוושינגטון בחודש הבא. מקורות המעורים בפרטים ציינו כי ישנה ציפייה לכך שההסכם "יהיה איתן ויכלול שיתוף פעולה צבאי ומודיעיני משופר.

בכיר בממשל טראמפ שנשאל על הסוגייה השיב כי "ישנם דיונים על חתימה על משהו כאשר יורש העצר יגיע לביקור, אך הפרטים עדיין בשינוי". במקביל, בבית הלבן ובמשרד החוץ האמריקני סירבו להגיב על פרטי העסקה הפוטנציאלית.

כזכור, ההסכם שנחתם בין וושינגטון ודוחא הוא צו נשיאותי חסר תקדים, כזה שמשדרג באופן דרמטי את מחויבות ארצות הברית לקטאר. "ארצות הברית תראה כל מתקפה חמושה על שטחה, ריבונותה או תשתיות קריטיות של מדינת קטאר כסכנה לשלום ולביטחון של ארצות הברית", נכתב.

בהמשך צוין: "במקרה של מתקפה כזו, ארצות הברית תנקוט בכל האמצעים החוקיים והמתאימים - כולל דיפלומטיים, כלכליים ובמידת הצורך צבאיים - כדי להגן על האינטרסים של ארצות הברית ושל קטאר ולשקם את השלום". צו זה דומה לערבות של מדינות נאט״ו האחת כלפי השנייה לפי סעיף 5 - אם מדינה מותקפת - כולן מגנות עליה. יצוין כי הערבות הביטחונית הזו, מעולם לא ניתנה מארה"ב למדינה ערבית אחרת -פרט לקטאר.