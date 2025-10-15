"אני אוהב את היטלר": ההתכתבויות של הרפובליקנים הצעירים

בכירים בארגון הצעירים הרשמי של המפלגה הרפובליקנית הביעו הערצה להיטלר ופועלו בקבוצה פנימית. אלפי הודעות פרטיות שנחשפו על ידי "פוליטיקו" כוללות בדיחות על תאי גזים, עבדות ואונס, לצד ביטויים גזעניים קשים כלפי שחורים והאדרה של אידאולוגיות נאציות.

בהודעות, הם התייחסו לשחורים כ"קופים" ו"אנשי האבטיח", והרהרו על הכנסת יריביהם הפוליטיים לתאי גזים. הם דיברו על אונס אויביהם והנעתם להתאבדות - ושיבחו את הרפובליקנים שלדעתם תומכים בעבדות.

"כל מי שיצביע נגד - הולך לתאי הגזים", כתב פיטר ג'ונטה, ששימש באותה תקופה כיו"ר הארגון. בהודעה אחרת הוסיף: "אני הולך ליצור כמה משיטות העינוי הפיזיולוגיות הגדולות ביותר הידועות לאדם. אנחנו רוצים רק מאמינים אמיתיים".

"האם נוכל לתקן את המקלחות? תאי גזים לא מתאימים לאסתטיקה של היטלר", כתב ג'ו מאלינו, ששימש בעבר כיועץ המשפטי של הרפובליקנים הצעירים של מדינת ניו יורק. "אני מוכנה לראות אנשים נשרפים עכשיו", אמרה אנני קייקטי, חברת הוועדה הלאומית של ניו יורק.

אחת ההודעות המזעזעות ביותר נכתבה כאשר יו"ר הסניף בקנזס, דווייר, סיפר לג'ונטה כי אחד מחברי הארגון ממישיגן הבטיח ש"הקבוצה תצביע לאדם הימני ביותר" להנהגת הגוף הלאומי. תגובתו של ג’ונטה הייתה קצרה וחדה: "נהדר. אני אוהב את היטלר". דווייר הגיב לו באימוג’י מחייך.

הדליפה עוררה סערה פוליטית רחבה. בכירים רפובליקנים מניו יורק, בהם חברת הקונגרס אליס סטפניק ומנהיג המיעוט בסנאט המדינתי רוב אורט, גינו בחריפות את ההתבטאויות. חלק מהמעורבים בשיחות כבר עובדים כיום במשרות ממשלתיות או במפלגה הרפובליקנית עצמה - ואחד מהם אף מכהן כסנאטור מדינה.

ההתכתבויות מציעות הצצה מטרידה לאופן שבו חלק מדור הפעילים הצעיר של המפלגה מדבר כשהוא חושב שאיש אינו מאזין - ומעלות שאלות קשות על הכיוון הערכי והתרבותי של דור ההנהגה הבא בימין האמריקני.