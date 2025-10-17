ישראל במרכז: העימות הסוער בין המועמדים לראשות עיריית ניו יורק

עימות טלוויזיוני ראשון נערך במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) בין שלושת המועמדים לראשות עיריית ניו יורק, כאשר במרכזו עמדה המלחמה בישראל. שלושת המועמדים לראשות עיריית ניו יורק, כאמור, הם ממדאני הדמוקרטי, המועמד העצמאי קואומו, והמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה.

המועמד האנטי ישראלי מטעם המפלגה הדמוקרטית, זוהרן ממדאני - הפנה אצבע מאשימה כלפי ישראל ומתנגדיו. בהמשך, תקף את תומכים במה שהגדיר כ"רצח העם בעזה", ובראש הממשלה בנימין נתניהו.

המתמודד אנדרו קואומו שכיהן בעבר בתפקיד תקף בתגובה: "אתה לא דמוקרט אמיתי, ברזומה שלך כתוב שעשית התמחות אצל אמא שלך".

ממדאני אמר במהלך העימות כי הוא תומך בהתפרקות חמאס מנשקו. "אני גאה להיות בין הראשונים שקראו להפסקת אש, ולקרוא להפסקת אש זה אומר שכל הצדדים צריכים לנצור אש", הוסיף, "הסיבה שאנחנו קוראים להפסקת אש היא לא רק לסיום רצח העם, אלא גם כדי שייכנס סיוע הומניטרי לעזה".

דבריו מגיעים ברקע ריאיון שלו שקדם לעימות, בו אמר כי "אין לי דעות לגבי עתיד חמאס", וגרר התייחסות מצד דוברת הבית הלבן קרולין לוויט.

בהמשך דבריו, חזר על הסיבה לסירובו להכיר בישראל כמדינה יהודית. "אמרתי שוב ושוב שאני מכיר בזכותה של ישראל להתקיים. אמרתי שלא אכיר בזכותה של אף מדינה להתקיים עם מערכת היררכיה על בסיס גזע או דת", ציין.

במהלך העימות ממדאני ביקש מקואומו למנות שמות של מסגדים בניו יורק וקואומו, שכבר כיהן כראש עיריית ניו יורק בעבר, לא הצליח למנות כאלו.

עוד אמר המועמד הדמוקרטי, בפנייה למצביעים ובניסיון להשתמש בקלף הטוב ביותר שיש לו - נושא השכירות הגבוהה בניו יורק - כי "אם אתם חושבים שהשכירות בניו יורק נמוכה מדי - תצביעו לו (לקואומו). אם אתם חושבים שהשכירות בניו יורק יקרה מדי - תצביעו לי".

קואומו תקף את ממדאני וטען כי הוא לא דמוקרט אמיתי ושהוא לא הצביע לקמלה האריס בבחירות לנשיאות.

בנוסף, הוא התנגח בממדאני ולעג לחוסר ניסיונו: "אין לך ניסיון. לעיר הזאת צריך להגיע מישהו בעל ניסיון. ברזומה שלך כתוב שעשיתי התמחות אצל אמא שלך". ממדאני לא נשאר חייב וענה לו: "מה שחסר לי בניסיון, אני מפצה בכנות שלי. על מה שחסר לך בכנות - לעולם לא תוכל לפצות עם הניסיון שלך".

כזכור, ממדאני, פרסם בשבעה באוקטובר הודעה לציון שנתיים לטבח, בה תקף את ישראל וטען כי היא "פתחה במלחמה רצחנית בעזה". עוד ציין בהודעה כי הוא "מתאבל על החיים שנאבדו בפשע המלחמה שביצע חמאס, ומתפלל להחזרתם של כל בני הערובה שעדיין מוחזקים".

כאמור, ממדאני אמר כי בעקבות אירועי אותו יום "ראש הממשלה נתניהו וממשלת ישראל פתחו במלחמה, בה מספר ההרוגים עולה בהרבה על 67,000. כאשר הצבא הישראלי הפציץ בתים, בתי חולים ובתי ספר".

עוד הוסיף והתייחס לארצות הברית: "ממשלתנו הייתה שותפה לכל זה, זה חייב להסתיים, הכיבוש והאפרטהייד חייבים להסתיים". הוא דרש לשאוף לשלום באמצעות דיפלומטיה "ולא דרך פשעי מלחמה", ואמר כי על האמריקנים "להיענות על ידי דוגמא אישית לטוב ביותר, תוך חתירה בלתי פוסקת אחר האידאלים הגבוהים שלנו ומחויבות בלתי מעורערת לזכויות אדם".

אריק אדמס, ראש עיריית ניו יורק הנוכחי, אמר בניגוד כי העיר שלו "התעוררה באימה בשבעה באוקטובר, כשחזינו במתקפה שלא נראתה מעולם על ישראל. הקהילה היהודית שלנו איבדה יותר מ-1,200 מיקיריהם במתקפת הטרור ההיא". הוא הוסיף כי "ניו יורק התאבלה איתם אז, ואנו נשארים מאוחדים איתם כשאנו מבקשים את שחרורם של כל בני הערובה וסיום מיידי של המלחמה".